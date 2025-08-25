28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرب بين إيران وإسرائيل.. هل ستندلع مُجدداً؟
Lebanon 24
25-08-2025
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتصاعد التحذيرات من انطلاق جولة ثانية من الحرب بين
إيران
وإسرائيل قريباً، وذلك بعد حرب الـ12 يوماً بين الجانبين في شهر حزيران الماضي والتي أسفرت عن سقوط قادة عسكريين بارزين في إيران، ومقتل العشرات من المدنيين في الدولتين.
Advertisement
ورغم محاولات التفاوض مع إيران بشأن برنامجها
النووي
والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة مع
الولايات المتحدة
، إلا أن الأمور لم تصل إلى حل حتى الآن، ومازال التصعيد سيد الموقف.
وفي السياق، توقع الباحث في الشأن
الإيراني
الدكتور سامح راشد بدء جولة جديدة من الصراع بين إيران وإسرائيل، لكن ليس في الوقت القريب، مشيراً إلى أن التهديد مازال قائماً ولا يمكن تداركه.
ويرى الباحث أن هناك المؤشرات تدل على اندلاع صراع جديد، وسط عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وفي حديث
عبر موقع
"24" الإمارتي، أوضح راشد أن
إسرائيل
تُعد جيداً لهجوم في التوقيت المناسب، وسيكون ذلك حين تتأكد من أن إيران لا تريد أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أن ذلك لن يكون خلال أسابيع المقبلة كما ذكرت تقارير إعلامية.
وأشار الدكتور سامح راشد إلى أن إيران بدورها إجراءات تصعيدية، وترفض الوصول إلى حل بشأن
الاتفاق النووي
مع الولايات المتحدة، مما يعرقل الأمور ويصعد الموقف، مشيراً إلى أن الشهور المقبلة حتى نهاية العام، ستكون حاسمة بشأن هذا الملف.
وكان الضابط السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية
الإسرائيلية
، جاك نيريا، قال أمس إن "عناصر
حزب الله
تلقّوا تعليمات في الأيام الماضية بالابتعاد عن هواتفهم".
وحذّر العقيد المتقاعد جاك نيريا، الضابط السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من احتمال اندلاع جولة ثانية من المواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن أجواء التوتر والتأهب تسود المنطقة في الأيام الأخيرة.
كذلك، قال راشد إن أذرع إيران في المنطقة لم يعد لديها القوة الكافية، وأضاف: "كل جماعة باتت تعاني من مشاكل داخلية، مثل الحشد الشعبي في
العراق
الذي يتعرض لأزمات سياسية، وكذلك حزب الله الذي يواجه قانون حصر السلاح بيد الحكومة
اللبنانية
".
وأوضح راشد أن الذراع الأخير لإيران والمتمثل في الحوثيين، مازال يشكل تهديداً لإسرائيل، وتتعامل معه لأن الحوثيين يمثلون الحكومة اليمنية ويسيطرون على العاصمة صنعاء ويتحكمون في القرار وليس مثل حزب الله أو الحشد الشعبي، وبالتالي مازالت هي القوة الباقية أمام إسرائيل".
وأوضح راشد أن إسرائيل تتعامل مع الحوثيين بقوة كبيرة وآخر تلك الخطوات القصف
الإسرائيلي
الذي طال منشآت حوثية حيوية خلال الساعات الماضية.
(24)
مواضيع ذات صلة
هل تقترب الحرب مجددًا؟ 4 مؤشرات على تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
هل تقترب الحرب مجددًا؟ 4 مؤشرات على تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
26/08/2025 03:16:42
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات... هل اقتربت الحرب بين إيران وإسرائيل؟
Lebanon 24
إستعدادات... هل اقتربت الحرب بين إيران وإسرائيل؟
26/08/2025 03:16:42
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
26/08/2025 03:16:42
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددًا.. إيران تحذّر أميركا وإسرائيل
Lebanon 24
مُجددًا.. إيران تحذّر أميركا وإسرائيل
26/08/2025 03:16:42
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث
Lebanon 24
"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث
16:40 | 2025-08-25
25/08/2025 04:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الفيتو البولندي.. نقض لقانون تمديد المساعدات للاجئين الأوكرانيين
Lebanon 24
الفيتو البولندي.. نقض لقانون تمديد المساعدات للاجئين الأوكرانيين
16:10 | 2025-08-25
25/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجري.. دعوة للانفصال مع تشكيل "الحرس الوطني"
Lebanon 24
الهجري.. دعوة للانفصال مع تشكيل "الحرس الوطني"
16:00 | 2025-08-25
25/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان العربي.. إدانة المجازر الإسرائيلية في غزة ودعوة إلى التحرك
Lebanon 24
البرلمان العربي.. إدانة المجازر الإسرائيلية في غزة ودعوة إلى التحرك
15:55 | 2025-08-25
25/08/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا ترحب برفع العقوبات الأميركية.. وصفحة جديدة مع واشنطن فُتحت
Lebanon 24
سوريا ترحب برفع العقوبات الأميركية.. وصفحة جديدة مع واشنطن فُتحت
15:38 | 2025-08-25
25/08/2025 03:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2025-08-25
"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث
16:10 | 2025-08-25
الفيتو البولندي.. نقض لقانون تمديد المساعدات للاجئين الأوكرانيين
16:00 | 2025-08-25
الهجري.. دعوة للانفصال مع تشكيل "الحرس الوطني"
15:55 | 2025-08-25
البرلمان العربي.. إدانة المجازر الإسرائيلية في غزة ودعوة إلى التحرك
15:38 | 2025-08-25
سوريا ترحب برفع العقوبات الأميركية.. وصفحة جديدة مع واشنطن فُتحت
15:20 | 2025-08-25
لحظات قبل استشهادها.. مريم أبو دقة تنشر من داخل المستشفى المستهدف
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24