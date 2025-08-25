الحرب بين إيران وإسرائيل.. هل ستندلع مُجدداً؟

تتصاعد التحذيرات من انطلاق جولة ثانية من الحرب بين وإسرائيل قريباً، وذلك بعد حرب الـ12 يوماً بين الجانبين في شهر حزيران الماضي والتي أسفرت عن سقوط قادة عسكريين بارزين في إيران، ومقتل العشرات من المدنيين في الدولتين.

ورغم محاولات التفاوض مع إيران بشأن برنامجها والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة مع ، إلا أن الأمور لم تصل إلى حل حتى الآن، ومازال التصعيد سيد الموقف.



وفي السياق، توقع الباحث في الشأن الدكتور سامح راشد بدء جولة جديدة من الصراع بين إيران وإسرائيل، لكن ليس في الوقت القريب، مشيراً إلى أن التهديد مازال قائماً ولا يمكن تداركه.





ويرى الباحث أن هناك المؤشرات تدل على اندلاع صراع جديد، وسط عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.





وفي حديث "24" الإمارتي، أوضح راشد أن تُعد جيداً لهجوم في التوقيت المناسب، وسيكون ذلك حين تتأكد من أن إيران لا تريد أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أن ذلك لن يكون خلال أسابيع المقبلة كما ذكرت تقارير إعلامية.





وأشار الدكتور سامح راشد إلى أن إيران بدورها إجراءات تصعيدية، وترفض الوصول إلى حل بشأن مع الولايات المتحدة، مما يعرقل الأمور ويصعد الموقف، مشيراً إلى أن الشهور المقبلة حتى نهاية العام، ستكون حاسمة بشأن هذا الملف.





وكان الضابط السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية ، جاك نيريا، قال أمس إن "عناصر تلقّوا تعليمات في الأيام الماضية بالابتعاد عن هواتفهم".





وحذّر العقيد المتقاعد جاك نيريا، الضابط السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من احتمال اندلاع جولة ثانية من المواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن أجواء التوتر والتأهب تسود المنطقة في الأيام الأخيرة.



كذلك، قال راشد إن أذرع إيران في المنطقة لم يعد لديها القوة الكافية، وأضاف: "كل جماعة باتت تعاني من مشاكل داخلية، مثل الحشد الشعبي في الذي يتعرض لأزمات سياسية، وكذلك حزب الله الذي يواجه قانون حصر السلاح بيد الحكومة ".





وأوضح راشد أن الذراع الأخير لإيران والمتمثل في الحوثيين، مازال يشكل تهديداً لإسرائيل، وتتعامل معه لأن الحوثيين يمثلون الحكومة اليمنية ويسيطرون على العاصمة صنعاء ويتحكمون في القرار وليس مثل حزب الله أو الحشد الشعبي، وبالتالي مازالت هي القوة الباقية أمام إسرائيل".