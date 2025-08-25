Advertisement

أزمة ديبلوماسية جديدة.. أستراليا تتخذ إجراءات ضد إيران

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:25
قال رئيس الوزراء الأسترالي إن "جميع دبلوماسيينا أصبحوا الآن في أمان داخل دولة ثالثة".
وأشار الى أن "سأشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".
وأكد أن "سنطرد السفير الإيراني لدينا".
 
