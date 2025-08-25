Advertisement

عربي-دولي

الإدارة الأميركية تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا قبيل اجتماعات نيويورك

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:14
نقلت قناة i24 الإسرائيلية عن مصدر مطّلع قوله ان الإدارة الأميركية تستعد إلى إعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا، مخطط لها قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. 
وأوضح المصدر أن احتمالات التوصل إلى "اتفاقات محددة" بشأن قضايا أمنية بين الجانبين "قائمة" بحلول ذلك الموعد، إذا ما استمرت المفاوضات بالوتيرة الحالية.

وفي تصريحات نُقلت عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، توم باراك، قال إن إسرائيل وسوريا "تتفاوضان بحسن نية" على اتفاق أمني محتمل، لكنه شدّد على أن الطرفين "لم يقتربا بعد من توقيعه" وأن "المزيد من العمل ما زال مطلوبا" قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

وتأتي هذه التحركات بعد جولات وساطة قادها المبعوث الأميركي شملت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وسوريين، في إطار مساع لخفض التصعيد جنوب سوريا وفتح مسارات إنسانية وأمنية متبادلة، وسط توقعات ببحث ترتيبات مناطق منزوعة السلاح أو تفاهمات حدودية أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حين تتحدث تقارير إسرائيلية وأميركية عن تقدّم "ملموس" على مستوى القنوات الخلفية، تؤكد مصادر دبلوماسية أن أي إعلان محتمل ما يزال رهن تذليل عقبات فنية وسياسية، على أن يتضح المسار قبيل اجتماعات نيويورك في أيلول.(سكاي نيوز)
 
