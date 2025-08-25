طهران: مستعدون للحوار مع الأوروبيين.. ولكن!

Advertisement

اعتبرت أن كل السيناريوهات ستكون مطروحة على الطاولة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية "الزناد" الخاصة بإعادة فرض الدولية على ، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ستغيّر الظروف بشكل كامل.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية نقلتها وكالة "إيسنا"، إن طهران لا ترى في التهديد بتفعيل الآلية خطوة بنّاءة، مضيفاً: "نحن مستعدون للحوار مع من أجل التوصل إلى أفضل حل، لكن التهديد بالسيف ليس مجدياً".ووصف بقائي اللجوء إلى "سناب باك" بأنه غير قانوني وغير منطقي وضار، مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات على صدور القرار 2231 لم يعد من المفترض أن يبقى البرنامج السلمي مطروحاً أمام .وأوضح أن التزمت دائماً بالاتفاق النووي، وأن انسحاب الأحادي وعدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم كانا السبب في خفض طهران لالتزاماتها، مؤكداً أن هذه الخطوات جاءت وفق نص وروح الاتفاق من أجل تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.وأضاف المتحدث أن بناء الثقة يحتاج إلى خطوات متبادلة، قائلاً إن ثقة إيران تضررت بشدة، ومن حقها أن تطالب الأطراف الأخرى بإثبات جديتها.وأكد أن بلاده ما زالت مستعدة لمواصلة المفاوضات عبر القناة الأوروبية، لكنها لا تعتبر التهديدات وسيلة مفيدة.وشدّد بقائي على أن أي تصور غربي بإمكانية إضعاف إيران أو إخضاعها لمزيد من الضغوط هو مجرد "وهم" و"حساب خاطئ"، لافتاً إلى أن طهران لن تتنازل تحت أي ظرف عن حقوقها القانونية.كما هاجم المتحدث باسم الخارجية ما وصفه بالدور "المدمّر" الذي يلعبه الأوروبيون حالياً في المفاوضات، مشيراً إلى أن تصريحات المستشار الألماني الأخيرة كانت "مؤسفة ومهينة" وأسهمت في تشويه صورة ألمانيا لدى الرأي العام الإيراني(العربية).