Advertisement

عربي-دولي

طهران: مستعدون للحوار مع الأوروبيين.. ولكن!

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1409022-638917872638336642.jpeg
Doc-P-1409022-638917872638336642.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن كل السيناريوهات ستكون مطروحة على الطاولة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية "الزناد" الخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ستغيّر الظروف بشكل كامل.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية نقلتها وكالة "إيسنا"، إن طهران لا ترى في التهديد بتفعيل الآلية خطوة بنّاءة، مضيفاً: "نحن مستعدون للحوار مع الأوروبيين من أجل التوصل إلى أفضل حل، لكن التهديد بالسيف ليس مجدياً".

ووصف بقائي اللجوء إلى "سناب باك" بأنه غير قانوني وغير منطقي وضار، مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات على صدور القرار 2231 لم يعد من المفترض أن يبقى البرنامج النووي الإيراني السلمي مطروحاً أمام مجلس الأمن.

وأوضح أن إيران التزمت دائماً بالاتفاق النووي، وأن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي وعدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم كانا السبب في خفض طهران لالتزاماتها، مؤكداً أن هذه الخطوات جاءت وفق نص وروح الاتفاق من أجل تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.

وأضاف المتحدث أن بناء الثقة يحتاج إلى خطوات متبادلة، قائلاً إن ثقة إيران تضررت بشدة، ومن حقها أن تطالب الأطراف الأخرى بإثبات جديتها.

وأكد أن بلاده ما زالت مستعدة لمواصلة المفاوضات عبر القناة الأوروبية، لكنها لا تعتبر التهديدات وسيلة مفيدة.

وشدّد بقائي على أن أي تصور غربي بإمكانية إضعاف إيران أو إخضاعها لمزيد من الضغوط هو مجرد "وهم" و"حساب خاطئ"، لافتاً إلى أن طهران لن تتنازل تحت أي ظرف عن حقوقها القانونية.

كما هاجم المتحدث باسم الخارجية ما وصفه بالدور "المدمّر" الذي يلعبه الأوروبيون حالياً في المفاوضات، مشيراً إلى أن تصريحات المستشار الألماني الأخيرة كانت "مؤسفة ومهينة" وأسهمت في تشويه صورة ألمانيا لدى الرأي العام الإيراني(العربية).



مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للوصول إلى أفضل حل لكن لن تتنازل إيران عن مطالبها القانونية والمشروعة تحت أي ظرف
lebanon 24
26/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك المغربي: مستعدون لحوار صريح مع الجزائر
lebanon 24
26/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولا نسعى إلى الحرب لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل
lebanon 24
26/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لجميع الاحتمالات بشأن التفاوض التجاري مع واشنطن بما فيها التدابير المضادة المحتملة
lebanon 24
26/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24