تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة

وأوضحت الهيئة أن التعزيزات التي جرت في الأيام الأخيرة تأتي في إطار الاستعدادات للعملية في غزة "عربات جدعون 2"؛ خشية من تدفق حشود السكان من غزة إلى الأراضي المصرية تحت وطأة توسيع نطاق القتال. ذكرت هيئة البث ، الاثنين، أن مصر تعزز قواتها في شمال المحافظة الحدودية مع وإسرائيل، بالتزامن مع توسيع لعملياتها العسكرية في غزة.وأوضحت الهيئة أن التعزيزات التي جرت في الأيام الأخيرة تأتي في إطار الاستعدادات للعملية في غزة "عربات جدعون 2"؛ خشية من تدفق حشود السكان من غزة إلى الأراضي المصرية تحت وطأة توسيع نطاق القتال.

وزعم التقرير ، أن التعزيزات تتضمن الدفع بنحو 40 ألف جندي ، بالإضافة إلى إدخال مركبات مدرعة إلى شمال سيناء.



ونوهت بما يتضمنه الملحق الأمني باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بأن أي تغيير في انتشار القوات قرب الحدود يجب أن يتم بالتنسيق مع الدولة الأخرى.



وأضافت أنه حتى قبل سيطرة الجيش على محور فيلادلفيا (متاخم لحدود مصر داخل غزة)، أعرب المصريون عن قلقهم إزاء محاولات تسلل أعداد غفيرة من سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وتابعت: "لكن الآن، من وجهة نظرهم، قد يؤدي الوضع في غزة إلى فوضى قرب الحدود".



ونقلت الهيئة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رده على هذه التحركات، قائلا إنه "وفقا للملحق العسكري لاتفاقية السلام مع مصر، فإن أي إدخال لقدرات عسكرية إلى سيناء يتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية"، بحسب قوله. (روسيا اليوم)