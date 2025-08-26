فنزويلا تنشر 15 ألف عنصر أمني على حدود كولومبيا

Advertisement

أعلنت أمس الاثنين نشر 15 ألف عنصر من على حدودها مع لمكافحة تهريب المخدرات.في حين تتهم رئيس فنزويلا بإدارة كارتل إجرامي.وقال ديوسدادو كابيو في مؤتمر صحافي إنّه تمّ إجراء "تعزيز عملياتي" في ولايتي زوليا وتاتشيرا على الحدود مع كولومبيا، و"نشر 15 ألف رجل وامرأة".وأضاف بعد إعلانه ضبط 52.7 طنا من المخدرات منذ بداية العام، تمثل بحسب قوله ما بين 70% و80% من الإجمالي الذي يمرّر عبر فنزويلا: "هنا، نكافح تهريب المخدرات بفعالية. هنا، نكافح عصابات تهريب المخدرات بفعالية على جميع الجبهات".وتتهم الولايات المتحدة فنزويلا نيكولاس ومسؤولين مقربين منه بقيادة "كارتل لوس سولوس" (كارتل الشمس) المدرج على اللائحة الأميركية للمنظمات "الإرهابية".وقد عرضت 50 مليون دولار لمن يدلي معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، و25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على وزير داخليته ديوسدادو كابيو.وتتمركز حاليا في المياه الدولية قبالة فنزويلا 3 مدمرات أميركية مزودة صواريخ موجهة، في حين تقول واشنطن إنها تريد تنفيذ عمليات ضد تهريب المخدرات.وتساءل كابيو عن السبب وراء عدم نشر أسطول أميركي "لمكافحة 87% من المخدرات الآتية من كولومبيا؟".وتابع "ينشرونها ويقلقون بشأن المكان الذي قد يمر عبره 5% منها". (الجزيرة)