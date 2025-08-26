31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
فنزويلا تنشر 15 ألف عنصر أمني على حدود كولومبيا
Lebanon 24
26-08-2025
|
00:30
أعلنت
فنزويلا
أمس الاثنين نشر 15 ألف عنصر من
قوات الأمن
على حدودها مع
كولومبيا
لمكافحة تهريب المخدرات.
في حين تتهم
الولايات المتحدة
رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو
بإدارة كارتل إجرامي.
وقال
وزير الداخلية
ديوسدادو كابيو في مؤتمر صحافي إنّه تمّ إجراء "تعزيز عملياتي" في ولايتي زوليا وتاتشيرا على الحدود مع كولومبيا، و"نشر 15 ألف رجل وامرأة".
وأضاف بعد إعلانه ضبط 52.7 طنا من المخدرات منذ بداية العام، تمثل بحسب قوله ما بين 70% و80% من الإجمالي الذي يمرّر عبر فنزويلا: "هنا، نكافح تهريب المخدرات بفعالية. هنا، نكافح عصابات تهريب المخدرات بفعالية على جميع الجبهات".
وتتهم الولايات المتحدة فنزويلا نيكولاس
مادورو
ومسؤولين مقربين منه بقيادة "كارتل لوس سولوس" (كارتل الشمس) المدرج على اللائحة الأميركية للمنظمات "الإرهابية".
وقد عرضت
واشنطن
50 مليون دولار لمن يدلي معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، و25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على وزير داخليته ديوسدادو كابيو.
وتتمركز حاليا في المياه الدولية قبالة فنزويلا 3 مدمرات أميركية مزودة صواريخ موجهة، في حين تقول واشنطن إنها تريد تنفيذ عمليات ضد تهريب المخدرات.
وتساءل كابيو عن السبب وراء عدم نشر أسطول أميركي "لمكافحة 87% من المخدرات الآتية من كولومبيا؟".
وتابع "ينشرونها ويقلقون بشأن المكان الذي قد يمر عبره 5% منها". (الجزيرة)
