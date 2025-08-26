31
عربي-دولي
احتراق البرلمان والمكتبة الوطنية في جزر مارشال
Lebanon 24
26-08-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
التهمت النيران مبنى
البرلمان
في
جزر مارشال
بعد منتصف ليل الاثنين، حيث اندلع حريق هائل التهم المجمع الحكومي وسط استجابة محدودة لفرق الإطفاء.
وظهر رجال الإطفاء وهم يخاطرون بأرواحهم في عمليات الإخماد التي استمرت حتى ساعات الصباح المبكرة
من اليوم
الثلاثاء، دون أن يتمكنوا من إنقاذ المبنى.
وأفادت التقارير بأن الحريق دمر بالكامل
قاعة البرلمان
والمكاتب المجاورة، بالإضافة إلى
المكتبة الوطنية
التي كانت تحتوي على أرشيفات تاريخية حكومية.
ورغم أن الهيكل الخرساني للمبنى لا يزال قائما، إلا أن الأضرار الداخلية شاملة، ولا تزال عمليات تبريد الجدران مستمرة.
في غضون ذلك، بدأت الدوائر الحكومية بالفعل في بحث خطط طارئة لعقد جلسات البرلمان في مكان بديل، خاصة وأن
الدورة
البرلمانية
جارية حاليا.
يذكر أن الحريق لم يتسبب بإصابات بشرية، إلا أن الخبراء أعربوا عن صعوبة تحديد سببه لضعف أنظمة التحقيق في الحرائق بالبلاد. وتواجه جزر مارشال تحديات كبيرة في استعادة عمل المؤسسات، حيث أن معظم الوثائق المدمرة كانت موثقة رقميا دون وجود نسخ احتياطية كافية، مما يهدد باضطراب العمل الحكومي لأسابيع قادمة. (روسيا اليوم)
