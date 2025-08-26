Advertisement

عربي-دولي

احتراق البرلمان والمكتبة الوطنية في جزر مارشال

Lebanon 24
26-08-2025 | 01:00
A-
A+

Doc-P-1409041-638917915770700470.jpg
Doc-P-1409041-638917915770700470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التهمت النيران مبنى البرلمان في جزر مارشال بعد منتصف ليل الاثنين، حيث اندلع حريق هائل التهم المجمع الحكومي وسط استجابة محدودة لفرق الإطفاء.
Advertisement

وظهر رجال الإطفاء وهم يخاطرون بأرواحهم في عمليات الإخماد التي استمرت حتى ساعات الصباح المبكرة من اليوم الثلاثاء، دون أن يتمكنوا من إنقاذ المبنى.

وأفادت التقارير بأن الحريق دمر بالكامل قاعة البرلمان والمكاتب المجاورة، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية التي كانت تحتوي على أرشيفات تاريخية حكومية. 

ورغم أن الهيكل الخرساني للمبنى لا يزال قائما، إلا أن الأضرار الداخلية شاملة، ولا تزال عمليات تبريد الجدران مستمرة.

في غضون ذلك، بدأت الدوائر الحكومية بالفعل في بحث خطط طارئة لعقد جلسات البرلمان في مكان بديل، خاصة وأن الدورة البرلمانية جارية حاليا.

يذكر أن الحريق لم يتسبب بإصابات بشرية، إلا أن الخبراء أعربوا عن صعوبة تحديد سببه لضعف أنظمة التحقيق في الحرائق بالبلاد. وتواجه جزر مارشال تحديات كبيرة في استعادة عمل المؤسسات، حيث أن معظم الوثائق المدمرة كانت موثقة رقميا دون وجود نسخ احتياطية كافية، مما يهدد باضطراب العمل الحكومي لأسابيع قادمة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إحتراق يخت في منطقة الضبية
lebanon 24
26/08/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. احتراق يخت في الضبية
lebanon 24
26/08/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: احتراق عدد من جنود الجيش في الكمين شمالي قطاع غزة
lebanon 24
26/08/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إحتراق سيارة بسبب "ماس كهربائيّ" في الغازية
lebanon 24
26/08/2025 13:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24