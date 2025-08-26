Advertisement

عربي-دولي

بين التصعيد والمفاوضات.. اجتماع أمني إسرائيلي يبحث مصير غزة والمحتجزين

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1409084-638917990253748141.jpg
Doc-P-1409084-638917990253748141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع مساء الثلاثاء في القدس.
Advertisement

في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع سيناقش خطة احتلال مدينة غزة، إضافة لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.

من جهته، دعا منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى احتجاجات اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأمني.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط 20 شهيدا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، فيما أوضح مراسل "العربية" و"الحدث" أن ما لا يقل عن 100 فلسطيني شهيد في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال آخر 24 ساعة. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"
lebanon 24
26/08/2025 13:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ترأس اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة تطورات الحرب على غزة ومفاوضات صفقة التبادل
lebanon 24
26/08/2025 13:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: اجتماع مرتقب لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وسوريين لبحث التفاهمات الأمنية جنوب سوريا
lebanon 24
26/08/2025 13:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينت يبحث في اجتماعه غدا اتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة
lebanon 24
26/08/2025 13:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24