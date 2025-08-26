بين التصعيد والمفاوضات.. اجتماع أمني إسرائيلي يبحث مصير غزة والمحتجزين

Advertisement

أعلن المتحدث باسم ، ، أن الأمني سيجتمع مساء الثلاثاء في .في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع سيناقش خطة احتلال مدينة غزة، إضافة لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.، دعا منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى احتجاجات اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأمني.يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية في بسقوط 20 شهيدا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، فيما أوضح مراسل "العربية" و"الحدث" أن ما لا يقل عن 100 فلسطيني في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال آخر 24 ساعة. (الحدث)