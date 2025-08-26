كييف: مستعدون للقاء القيادة الروسية دون شروط مسبقة

Advertisement

أكد الأوكراني أندريه سيبيغا، أن نظام كييف مستعد للمفاوضات مع الجانب الروسي على مستوى بأي شكل وفي أي موقع جغرافي.وكتب سيبيغا على موقع التواصل الاجتماعي X، عقب محادثة هاتفية مع وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "نحن مستعدون للقاءات على مستوى القادة في أي شكل وأي منطقة جغرافية".وفي وقت سابق، وافق روبيو، عقب محادثة هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأوروبية وأوكرانيا ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة لحل الصراع الأوكراني.وذكرت الأمريكية، أنه شارك في المحادثات عبر الهاتف، وزراء خارجية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وفرنسا. (روسيا اليوم)