Advertisement

عربي-دولي

كييف: مستعدون للقاء القيادة الروسية دون شروط مسبقة

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:35
A-
A+

Doc-P-1409140-638918044406284536.jpg
Doc-P-1409140-638918044406284536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، أن نظام كييف مستعد للمفاوضات مع الجانب الروسي على مستوى القادة بأي شكل وفي أي موقع جغرافي.
Advertisement
وكتب سيبيغا على موقع التواصل الاجتماعي X، عقب محادثة هاتفية مع وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "نحن مستعدون للقاءات على مستوى القادة في أي شكل وأي منطقة جغرافية".

وفي وقت سابق، وافق روبيو، عقب محادثة هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأوروبية وأوكرانيا ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة لحل الصراع الأوكراني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه شارك في المحادثات عبر الهاتف، وزراء خارجية أوكرانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وفرنسا. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
من دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين
lebanon 24
26/08/2025 13:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الإيراني: لا ينبغي استئناف المفاوضات مع أميركا قبل وضع شروط مسبقة
lebanon 24
26/08/2025 13:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير روسي: ترامب مستعد لإحياء معاهدة الصواريخ بشرط واحد
lebanon 24
26/08/2025 13:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا في الشرق الأوسط مستعدة للدفاع عن مصالحنا الوطنية وشركائنا
lebanon 24
26/08/2025 13:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
03:40 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24