قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله

أصدرت نقابة الفنانين في ، قراراً بعزل الممثل السوري من رئاسة فرع ، بسبب تداول مشهد كوميديّ ساخر له، عن ضحايا الهجمات الكيميائية.

Advertisement

وأشارت النقابة إلى أنّه "تكليف خميس بتسيير أمور الفرع بشكل مؤقت، ريثما يتمّ تعيين جديد بشكل رسميّ".