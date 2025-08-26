Advertisement

عربي-دولي

قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:17
أصدرت نقابة الفنانين في سوريا، قراراً بعزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية، بسبب تداول مشهد كوميديّ ساخر له، عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
وأشارت النقابة إلى أنّه "تكليف عبد الله شيخ خميس بتسيير أمور الفرع بشكل مؤقت، ريثما يتمّ تعيين رئيس فرع جديد بشكل رسميّ".
 
 
عربي-دولي

فنون ومشاهير

