إقتصاد

مصر تصدر بيانا بشأن حقل ظهر الأكبر في البلاد

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:28
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن العمل مستمر لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي، موضحاً أن وضع البئر "ظهر- 6" على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، مع تواصل الجهود لأعمال حفر آبار جديدة بالحقل. 
وشدد على أن حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر، لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي. (روسيا اليوم)
