إيطاليا.. سعي لتصبح مركزاً استراتيجياً في المتوسط

عُقدت جلسة بعنوان " .. مركز متوسطي" ضمن فعاليات "ملتقى ريميني"، ناقش خلالها مسؤولون وخبراء تحويل موقع إيطاليا الجغرافي إلى مركز استراتيجي لحركة البضائع والأشخاص والبيانات عبر ، وفق ما أفادت وكالة "نوفا".وأكد رئيس منطقة ليغوريا ماركو بوتشي أن "الرؤية الاستراتيجية شرط أساسي لأي خطة تشغيلية"، واصفاً بلاده بأنها "بوابة جنوب "، مشدداً على أهمية الاستثمار الضخم في البنية التحتية، مثل مبلغ 18 مليار المخصص لمنطقته.من جانبه، شدد رئيس شركة "دريفاليا" جياكومو كاريلي على أن "الاستخدام يحل محل الملكية" في قطاع السيارات، في ظل تنامي أنماط المشاركة والتأجير والاشتراكات.أما المفوض الاستثنائي لنادي السيارات توليو ديل سيتي فركز على أولوية السلامة وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى مبادرات لرقمنة سجل المركبات وتوسيع دورات القيادة الآمنة.في المقابل، أشار رئيس هيئة الطيران المدني بييرلويجي دي بالما إلى البعد الجيوسياسي للنقل الجوي، مؤكداً أن "فتح مسارات جوية إلى ليس مجرد عملية تجارية بل فعل يعزز التكامل والحوار".كما شدد ممثل "أمازون ويب" سيرجيو جيانوتي على أهمية تسريع التحول الرقمي عبر والحوسبة السحابية، لافتاً إلى تأخر إيطاليا مقارنة بروتردام وسنغافورة.واختتم نائب وزير البنية التحتية والنقل إدواردو ريكسي الجلسة بالتأكيد على أن "إيطاليا تحتاج إلى التغلب على المنافسة الداخلية وتقديم نفسها كمركز رئيسي واحد يربط أوروبا بالمتوسط وأفريقيا"، محذراً من أن "الفشل في ذلك سيجعلها تنال الفتات فقط من عالم سريع التغير".