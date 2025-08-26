Advertisement

عربي-دولي

"حيلة دعائية"... هكذا علّق ممثل اليونيسف على المساعدات التي أُدخلت إلى غزة

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1409311-638918329017663347.jpg
Doc-P-1409311-638918329017663347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في غزة، كاظم أبو خلف، على أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تتعدى كونها دعاية إعلامية، ولا تحمل أي قيمة فعلية على أرض الواقع.
Advertisement


وقال أبو خلف لوكالة "نوفوستي": "بالنسبة للمساعدات الإنسانية، فإن إدخالها ما هو إلا حيلة دعائية أكثر منها مساعدة حقيقية تهدف إلى إنهاء المجاعة... فعلى مدار 92 يوما (من 19 مايو إلى 17 آب)، دخلت 3505 شاحنات فقط من منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بمعدل 38 شاحنة يوميا، بينما بلغ عددهم خلال وقف إطلاق النار 600 شاحنة يوميا".


وأشار إلى أنه لو تم إدخال المساعدات الإنسانية بمعدل طبيعي، أي 600 شاحنة يوميا على مدى 92 يوما، لكان إجمالي عدد الشاحنات 55200 شاحنة، ولكن من هذا العدد لم يتم إدخال سوى 3505 شاحنة، مضيفا أن هذا العدد غير كاف بشكل خطير.


وأضاف: "يعاني طفل من كل أربعة من سوء التغذية الحاد - وهي المرحلة الأخيرة والأخطر من سوء التغذية، والتي يبدأ بعدها التهديد الحقيقي لحياة الطفل، وكثير منهم في مرحلةٍ متقدمة للغاية، إذ يخلّف سوء التغذية الحاد عواقب طويلة الأمد، مثل تقزم النمو وضعف شبه دائم في الجهاز المناعي".
مواضيع ذات صلة
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
lebanon 24
27/08/2025 01:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة
lebanon 24
27/08/2025 01:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: هدفنا وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإدخال المساعدات
lebanon 24
27/08/2025 01:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف للحدث: رغم أهمية الإنزالات الجوية للمساعدات في غزة لكنها خطيرة وعرضة للفوضى
lebanon 24
27/08/2025 01:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24