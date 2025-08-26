28
عربي-دولي
"حيلة دعائية"... هكذا علّق ممثل اليونيسف على المساعدات التي أُدخلت إلى غزة
Lebanon 24
26-08-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد ممثل
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة "يونيسف" في غزة،
كاظم أبو خلف
، على أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تتعدى كونها دعاية إعلامية، ولا تحمل أي قيمة فعلية على أرض الواقع
.
Advertisement
وقال أبو خلف لوكالة "نوفوستي": "بالنسبة للمساعدات الإنسانية، فإن إدخالها ما هو إلا حيلة دعائية أكثر منها مساعدة حقيقية تهدف إلى إنهاء المجاعة... فعلى مدار 92 يوما (من 19
مايو
إلى 17 آب)، دخلت 3505 شاحنات فقط من منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بمعدل 38 شاحنة يوميا، بينما بلغ عددهم خلال وقف إطلاق النار 600 شاحنة يوميا".
وأشار إلى أنه لو تم إدخال المساعدات الإنسانية بمعدل طبيعي، أي 600 شاحنة يوميا على مدى 92 يوما، لكان إجمالي عدد الشاحنات 55200 شاحنة، ولكن من هذا العدد لم يتم إدخال سوى 3505 شاحنة، مضيفا أن هذا العدد غير كاف بشكل خطير.
وأضاف: "يعاني طفل من كل أربعة من سوء التغذية الحاد - وهي المرحلة الأخيرة والأخطر من سوء التغذية، والتي يبدأ بعدها التهديد الحقيقي لحياة الطفل، وكثير منهم في مرحلةٍ متقدمة للغاية، إذ يخلّف سوء التغذية الحاد عواقب طويلة الأمد، مثل تقزم النمو وضعف شبه دائم في الجهاز المناعي".
