متظاهرون يحاصرون نتنياهو داخل مطعم!

أفادت القناة 12 عن أن متظاهرين تمكنوا من الوصول إلى مطعم في يجلس فيه ووزراء الحكومة على مأدبة احتفالية.

Advertisement

ونقلت القناة عن المتظاهرين قولهم أن نتنياهو ووزراء حكومته يحتفلون بينما الرهائن جوعى.