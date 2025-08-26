Advertisement

عربي-دولي

متظاهرون يحاصرون نتنياهو داخل مطعم!

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1409318-638918332280630703.png
Doc-P-1409318-638918332280630703.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أن متظاهرين تمكنوا من الوصول إلى مطعم في القدس يجلس فيه نتنياهو ووزراء الحكومة على مأدبة احتفالية.
Advertisement
 
ونقلت القناة عن المتظاهرين قولهم أن نتنياهو ووزراء حكومته يحتفلون بينما الرهائن جوعى.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين والشرطة عند مدخل وزارة الدفاع في تل أبيب
lebanon 24
27/08/2025 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب
lebanon 24
27/08/2025 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب
lebanon 24
27/08/2025 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": متظاهرون يغلقون مفترق بلدة علي النهري في البقاع عند دوار حلويات المُنذر
lebanon 24
27/08/2025 01:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24