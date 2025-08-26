زيلينسكي يفتح الباب لمحادثات محتملة مع بوتين.. في هذه الدول

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أو دولاً في منطقة الخليج أو من قد تستضيف محادثات مع .وأضاف في كلمته الليلية المصورة: "الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع (…) من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حد من أجل إنهاء الحرب".ويأتي تصريح زيلينسكي بعد إعلان مدير مكتبه أندريه يرماك أن وفداً من مكتب الرئاسة سيتوجه إلى قطر للاجتماع مع القطري.ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع ، غير أن سيرغي لافروف قال إنه لم يتم إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع حتى الآن، ما يعكس استمرار الغموض بشأن إمكانية تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السلام.