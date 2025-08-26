Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يفتح الباب لمحادثات محتملة مع بوتين.. في هذه الدول

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1409367-638918404256690756.png
Doc-P-1409367-638918404256690756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن تركيا أو دولاً في منطقة الخليج أو من أوروبا قد تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Advertisement

وأضاف في كلمته الليلية المصورة: "الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس (…) من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حد من أجل إنهاء الحرب".

ويأتي تصريح زيلينسكي بعد إعلان مدير مكتبه أندريه يرماك أن وفداً من مكتب الرئاسة الأوكرانية سيتوجه إلى قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.

ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع بوتين، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه لم يتم إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع حتى الآن، ما يعكس استمرار الغموض بشأن إمكانية تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السلام.
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
شحادة: ورقة براك تفتح الباب لحصر السلاح وتعزيز العلاقة مع سوريا
lebanon 24
27/08/2025 01:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لم نفتح الباب لأي حوار مباشر مع إسرائيل حتى الآن
lebanon 24
27/08/2025 01:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين باريس وكاليدونيا قد يفتح الباب أمام الاعتراف الدولي
lebanon 24
27/08/2025 01:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: رفع ترامب للعقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية
lebanon 24
27/08/2025 01:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24