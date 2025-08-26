بينهم نائب… دولة عربية تستدعي أشخاصًا لتلقيهم أموالًا بشكل مشبوه!

Advertisement

استدعى مدعي عام اليوم الثلاثاء عددًا من الأشخاص، من بينهم النائب وسام أربيحات، للتحقيق معهم بعد تلقيهم أموالًا وحوالات مالية من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون.وأكد مصدر أن طريقة جمع الأموال وتلقيها أثارت الشبهات، لافتًا إلى أنها لا تتوافق مع النشاط الاقتصادي أو التجاري للأشخاص المستدعين ولا مع طبيعة مصادر دخلهم.ونوه المصدر بأن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من الإلكترونية.وتعتزم إصدار كتاب إحضار بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون غير منعقدة.