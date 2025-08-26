Advertisement

عربي-دولي

بينهم نائب… دولة عربية تستدعي أشخاصًا لتلقيهم أموالًا بشكل مشبوه!

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:48
A-
A+

Doc-P-1409432-638918503749796657.jpg
Doc-P-1409432-638918503749796657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعى مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء عددًا من الأشخاص، من بينهم النائب وسام أربيحات، للتحقيق معهم بعد تلقيهم أموالًا وحوالات مالية من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون.
Advertisement
 
وأكد مصدر أن طريقة جمع الأموال وتلقيها أثارت الشبهات، لافتًا إلى أنها لا تتوافق مع النشاط الاقتصادي أو التجاري للأشخاص المستدعين ولا مع طبيعة مصادر دخلهم. 

ونوه المصدر بأن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.

وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعتزم النيابة العامة إصدار كتاب إحضار بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون الدورة غير منعقدة.
مواضيع ذات صلة
تلقى أموالاً لتشكيل خلية إرهابية.. صورة لشخص أوقفه "الأمن السوري"
lebanon 24
27/08/2025 07:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا مداهمة لمحل صرافة في رام الله كان ينقل أموالاً إلى عناصر حماس وألقينا القبض على 5 أشخاص مطلوبين
lebanon 24
27/08/2025 07:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء محطة قطارات الشمال في بروكسل بسبب حقيبة مشبوهة (العربية)
lebanon 24
27/08/2025 07:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل غامض.. نسخة نادرة من التوراة تختفي من دولة عربية
lebanon 24
27/08/2025 07:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:13 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:31 | 2025-08-26
23:28 | 2025-08-26
23:25 | 2025-08-26
23:21 | 2025-08-26
23:13 | 2025-08-26
23:12 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24