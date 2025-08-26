28
عربي-دولي
بينهم نائب… دولة عربية تستدعي أشخاصًا لتلقيهم أموالًا بشكل مشبوه!
Lebanon 24
26-08-2025
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استدعى مدعي عام
عمان
اليوم الثلاثاء عددًا من الأشخاص، من بينهم النائب وسام أربيحات، للتحقيق معهم بعد تلقيهم أموالًا وحوالات مالية من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون.
وأكد مصدر أن طريقة جمع الأموال وتلقيها أثارت الشبهات، لافتًا إلى أنها لا تتوافق مع النشاط الاقتصادي أو التجاري للأشخاص المستدعين ولا مع طبيعة مصادر دخلهم.
ونوه المصدر بأن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من
قانون الجرائم
الإلكترونية.
وتعتزم
النيابة العامة
إصدار كتاب إحضار بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون
الدورة
غير منعقدة.
