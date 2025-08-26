Advertisement

عربي-دولي

"الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة".. تعليق غامض لنتنياهو

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1409469-638918726571303032.jpg
Doc-P-1409469-638918726571303032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تعليق غامض، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".
Advertisement

وأضاف نتنياهو في فعالية بالقدس ليل أمس الثلاثاء: ""لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".
كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.

وقال: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن المجلس الأمني المصغر "الكابينيت" أنهى اجتماعه، أمس الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حسب الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاجتماع استمر أقل من 3 ساعات، و"لم يتضمن تصويتا رسميا".

وبعد الاجتماع، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة، وقال إن "انعقاد مجلس الوزراء وعدم مناقشة صفقة الرهائن يمثل وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة السابع من أكتوبر".

وأضاف لابيد: "أقول للشعب الإسرائيلي بكل صراحة: هناك صفقة مطروحة ومن الممكن إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب. اجتماع مجلس الوزراء عار وطني. لم يطرح موضوع الرهائن، فما المُلِحّ بالنسبة لهم؟".

وفي السياق ذاته، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، مساء أمس الثلاثاء، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والإفراج عن 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
lebanon 24
27/08/2025 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب تعليقاً على عزم إسرائيل احتلال كامل غزة: الأمر متروك لهم
lebanon 24
27/08/2025 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
lebanon 24
27/08/2025 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصرياً عن غزة علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي
lebanon 24
27/08/2025 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2025-08-27
05:20 | 2025-08-27
05:08 | 2025-08-27
05:00 | 2025-08-27
04:33 | 2025-08-27
04:26 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24