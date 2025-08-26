"الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة".. تعليق غامض لنتنياهو

Advertisement

في تعليق غامض، قال "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".وأضاف في فعالية بالقدس ليل أمس الثلاثاء: ""لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".كما تفاخر رئيس وزراء بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.وقال: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن المجلس الأمني المصغر "الكابينيت" أنهى اجتماعه، أمس الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حسب الاتفاق الذي وافقت عليه حركة قبل أيام.وأشارت القناة 12 إلى أن الاجتماع استمر أقل من 3 ساعات، و"لم يتضمن تصويتا رسميا".وبعد الاجتماع، هاجم زعيم الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة، وقال إن "انعقاد وعدم مناقشة صفقة الرهائن يمثل وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة السابع من أكتوبر".وأضاف لابيد: "أقول للشعب بكل صراحة: هناك صفقة مطروحة ومن الممكن إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب. اجتماع مجلس الوزراء عار وطني. لم يطرح موضوع الرهائن، فما المُلِحّ بالنسبة لهم؟".وفي السياق ذاته، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، مساء أمس الثلاثاء، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والإفراج عن 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.(سكاي نيوز)