مسيّرة استهدفت أحد المساكن العسكرية.. مقتل 6 جنود سوريين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

Advertisement

أعلنت مصادر رسمية في مقتل 7 سوريين من بينهم 6 جنود في بقصف إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء موقعين أحدهما قرب دمشق والثاني في جنوب البلاد.وقال مسؤول في لوكالة "فرانس برس"، إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة دمشق ، مما أدى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة".ولاحقا أعلنت قناة الإخبارية السورية أن عدد القتلى الجنود بلغ 6.وأتت هذه الغارة بعيد ساعات على إعلان الرسمية السورية (سانا) عن "استشهاد شاب من جراء قصف منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة ".(سكاي نيوز)