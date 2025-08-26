Advertisement

عربي-دولي

مسيّرة استهدفت أحد المساكن العسكرية.. مقتل 6 جنود سوريين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:28
أعلنت مصادر رسمية في دمشق مقتل 7 سوريين من بينهم 6 جنود في الجيش السوري بقصف إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء موقعين أحدهما قرب دمشق والثاني في جنوب البلاد. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة "فرانس برس"، إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة بريف دمشق الغربي، مما أدى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة".

ولاحقا أعلنت قناة الإخبارية السورية أن عدد القتلى الجنود بلغ 6.

وأتت هذه الغارة بعيد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن "استشهاد شاب من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي".(سكاي نيوز)
