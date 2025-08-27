لماذا لن تفتش الوكالة الذرية المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة؟

Advertisement

لن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن، عمليات تفتيش للمنشآت النووية التي تعرضت للقصف والأميركي خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أعلنته وكالة أسوشييتد برس.ووفقاً لمصادر دبلوماسية، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات التفتيش، إلا أن الأطراف المعنية تنتظر إنجازه قريباً. وبموجب التفاهمات الأولية، ستقتصر مهام الوكالة الدولية مؤقتاً على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض للضربات.وكان للوكالة، رافائيل غروسي، قد أعلن أمس الثلاثاء عودة الفريق الأول من مفتشي الوكالة إلى ، استعداداً لاستئناف العمل في بعض المنشآت النووية.يُذكر أن شنت في 13 حزيران عملية عسكرية ضد إيران، أعقبها هجوم إيراني مضاد، قبل أن تنخرط في الصراع بعد تسعة أيام عبر قصف منشآت نووية إيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو. وفي 23 حزيران، ردّت طهران باستهداف قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة أميركية في .وبعد هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، دخل حيز التنفيذ في 24 حزيران.وقد أثار امتناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إدانة الضربات والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية موجة غضب في طهران، حيث اتهمت القيادة الإيرانية الوكالة بتسييس عملها. وفي الثاني من تموز، وقع الرئيس مسعود بزشكيان قانوناً يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، بينما صرّح عباس عراقجي في 22 تموز بأن عودة المفتشين الدوليين إلى إيران "ممكنة في ".