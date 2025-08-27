Advertisement

في نابلس.. الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة ويفرض حصارا

Lebanon 24
27-08-2025 | 00:33
أفادت مصادر أمنية فلسطينية، الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.


وشرعت قوات الجيش الإسرائيلي بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات بإخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين.
