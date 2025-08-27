في نابلس.. الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة ويفرض حصارا

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.





وشرعت قوات الجيش بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات بإخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع وميدان وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس .