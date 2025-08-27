Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تصف الرئيس الجنوبي بـ"المنافق"... اليكم السبب

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:18
وصفت كوريا الشمالية، الأربعاء، الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ بـ"المنافق" عقب تصريحات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة، أدلى بها خلال زيارته واشنطن.
وقال لي الاثنين من العاصمة الأميركية حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، إنّ التحالف بين سيول وواشنطن "سيتعزّز" عندما "يكون هناك طريق إلى نزع السلاح النووي والسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية"، حيث لا يزال الشمال والجنوب في حالة حرب رسميا.

ومنذ تولّيه منصبه في حزيران، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي بأنّه يسعى إلى تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ التي تملك سلاحا نوويا.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ لي الذي "ادّعى أنّه يريد إعادة العلاقات" مع بيونغ يانغ، كشف بتصريحاته الأخيرة "طبيعته الحقيقية كمهووس بالمواجهة.. ومنافق".
