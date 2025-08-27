Advertisement

وصفت ، الأربعاء، الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ بـ"المنافق" عقب تصريحات بشأن نزع السلاح في شبه ، أدلى بها خلال زيارته .وقال لي الاثنين من العاصمة الأميركية حيث التقى ، إنّ التحالف بين سيول وواشنطن "سيتعزّز" عندما "يكون هناك طريق إلى نزع السلاح النووي والسلام والتعايش في شبه الجزيرة "، حيث لا يزال والجنوب في حالة حرب رسميا.ومنذ تولّيه منصبه في حزيران، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي بأنّه يسعى إلى تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ التي تملك سلاحا نوويا.وقالت الكورية الشمالية الرسمية إنّ لي الذي "ادّعى أنّه يريد إعادة العلاقات" مع بيونغ يانغ، كشف بتصريحاته الأخيرة "طبيعته الحقيقية كمهووس بالمواجهة.. ومنافق".