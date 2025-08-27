للمرة الأولى منذ الضربات على المنشآت النووية.. عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى ايران

Advertisement

عاد فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى للمرة الأولى منذ الضربات والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في حزيران الماضي.وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها ، اعتبارا من 13 حزيران وتدخلت فيها عبر قصف ثلاث منشآت نووية.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لقناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية في مقابلة بثت أمس الثلاثاء: "عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.. ونحن على وشك البدء من جديد".وأضاف: "في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته دون البعض الآخر... ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك".وأتت تصريحات غروسي في يوم عقدت إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها إلى تجنّب تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات دولية عليها.وقال نائب ، كاظم غريب آبادي، الذي حضر المحادثات، إن "الوقت حان" للبلدان الأوروبية الثلاثة "للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة".(العربية)