عربي-دولي

للمرة الأولى منذ الضربات على المنشآت النووية.. عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى ايران

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:33
عاد فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في حزيران الماضي.
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل، اعتبارا من 13 حزيران وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لقناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية في مقابلة بثت أمس الثلاثاء: "عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.. ونحن على وشك البدء من جديد".

وأضاف: "في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته دون البعض الآخر... ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك".

وأتت تصريحات غروسي في يوم عقدت إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها إلى تجنّب تفعيل الأوروبيين "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات دولية عليها.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي حضر المحادثات، إن "الوقت حان" للبلدان الأوروبية الثلاثة "للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة".(العربية)

27/08/2025 17:15:54
27/08/2025 17:15:54
27/08/2025 17:15:54
27/08/2025 17:15:54
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24