Advertisement

عربي-دولي

يعملون في "مايكروسوفت".. اعتقال موظفين بسبب "حرب غزة"!

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1409638-638918982339173839.avif
Doc-P-1409638-638918982339173839.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت السلطات الأميركية عدداً من الأشخاص اقتحموا مكتب رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث، وذلك داخل المقر الرئيسي للشركة في مدينة ريدموند بولاية واشنطن.
Advertisement
 
 
وذكرت التقارير أن عملية الاقتحام جاءت ضمن احتجاجاتٍ مُستمرة على خلفية علاقة الشركة بالجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، وفق ما قال منظمو التحرك المعروف باسم "لا لأزور من أجل الفصل العنصري".
 

ووفقاً للمعلومات، فإنّ من بين المعتقلين البالغ عددهم 7 أشخاص، عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في "مايكروسوفت"، وهو الأمر الذي أكده سميث الذي ذكر أن "الإدارة تنظرُ في إمكانية معاقبة الموظفين الذين شاركوا في الإحتجاج".
 

وكانت الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 18 شخصا في احتجاج مماثل بساحة المقر الرئيسي للشركة.


ويواصل  تجمع "لا لأزور من أجل الفصل العنصري"، تنظيم احتجاجات منذ أشهر، إذ سبق أن فصلت الشركة في أيار الماضي موظفاً قاطع كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، كما فصلت في نيسان الماضي موظفين تدخلا خلال احتفال الذكرى الـ50 لتأسيسها احتجاجا على علاقة الشركة بالجيش الإسرائيلي.


ويطالب المحتجون الشركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.


و"أزور" هو المنصة الرئيسية للحوسبة السحابية التابعة للشركة، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أنها تراجع تقريراً نشرته صحيفة غارديان البريطانية هذا الشهر يفيد بأن إسرائيل استخدمت المنصة للمساعدة في تنفيذ هجمات على الفلسطينيين.


ومنتصف أيار الماضي، أكدت إدارة "مايكروسوفت" أنها توفر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها ادّعت عدم وجود أي دليل على أن هذه التقنيات تُستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين.


كذلك، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل عام 2025 أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت و"OpenAI" استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"الغارديان": موظفون في شركة مايكروسوفت يحتلون مقرها بولاية واشنطن احتجاجاً على علاقاتها بالجيش الإسرائيلي
lebanon 24
27/08/2025 21:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
lebanon 24
27/08/2025 21:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع العمالقة: "ROG Xbox Ally" من مايكروسوفت يواجه "Nintendo Switch 2"
lebanon 24
27/08/2025 21:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ يكشف: موظفو لـ"FBI" يخضعون لـ"كشف الكذب"!
lebanon 24
27/08/2025 21:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:20 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:15 | 2025-08-27
13:00 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24