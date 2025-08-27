29
عربي-دولي
يعملون في "مايكروسوفت".. اعتقال موظفين بسبب "حرب غزة"!
Lebanon 24
27-08-2025
|
06:22
أوقفت السلطات الأميركية عدداً من الأشخاص اقتحموا مكتب رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث، وذلك داخل المقر
الرئيسي
للشركة في مدينة ريدموند بولاية
واشنطن
.
وذكرت التقارير أن عملية الاقتحام جاءت ضمن احتجاجاتٍ مُستمرة
على خلفية علاقة الشركة بالجيش
الإسرائيلي
خلال الحرب على قطاع غزة، وفق ما قال منظمو التحرك المعروف باسم "لا لأزور من أجل الفصل العنصري".
ووفقاً للمعلومات، فإنّ من بين المعتقلين البالغ عددهم 7 أشخاص، عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في "مايكروسوفت"، وهو الأمر الذي أكده سميث الذي ذكر أن "الإدارة تنظرُ في إمكانية معاقبة الموظفين الذين شاركوا في الإحتجاج".
وكانت الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 18 شخصا في احتجاج مماثل بساحة المقر الرئيسي للشركة.
ويواصل تجمع "لا لأزور من أجل الفصل العنصري"، تنظيم احتجاجات منذ أشهر، إذ سبق أن فصلت الشركة في أيار الماضي موظفاً قاطع كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، كما فصلت في نيسان الماضي موظفين تدخلا خلال احتفال الذكرى الـ50 لتأسيسها احتجاجا على علاقة الشركة بالجيش الإسرائيلي.
ويطالب المحتجون الشركة بقطع علاقاتها مع
إسرائيل
ودفع تعويضات للفلسطينيين.
و"أزور" هو المنصة الرئيسية للحوسبة السحابية التابعة للشركة، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أنها تراجع تقريراً نشرته صحيفة غارديان
البريطانية
هذا الشهر يفيد بأن إسرائيل استخدمت المنصة للمساعدة في تنفيذ هجمات على
الفلسطينيين
.
ومنتصف أيار الماضي، أكدت إدارة "مايكروسوفت" أنها توفر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع
الإسرائيلية
، لكنها ادّعت عدم وجود أي دليل على أن هذه التقنيات تُستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين.
كذلك، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل عام 2025 أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت و"OpenAI" استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.
(الجزيرة نت)
