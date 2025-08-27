أزمة بنزين في بلدٍ عربيّ... وطوابير أمام محطات المحروقات

اصطف الليبيون في طوابير، أمام محطات البنزين في معظم المدن الليبيّة، بسبب أزمة الوقود والتهريب إلى البلدان المجاورة.

وامتدت طوابير السيارات لأميال خارج محطات الوقود، في مدن درنة وغات وأوباري والبيضاء وصرمان والعجيلات. (العربية)