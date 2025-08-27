29
إقتصاد
أزمة بنزين في بلدٍ عربيّ... وطوابير أمام محطات المحروقات
Lebanon 24
27-08-2025
|
06:23
اصطف الليبيون في طوابير، أمام محطات البنزين في معظم المدن الليبيّة، بسبب أزمة الوقود والتهريب إلى البلدان المجاورة.
وامتدت طوابير السيارات لأميال خارج محطات الوقود، في مدن درنة وغات وأوباري والبيضاء وصرمان والعجيلات. (العربية)
