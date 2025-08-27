Advertisement

إقتصاد

أزمة بنزين في بلدٍ عربيّ... وطوابير أمام محطات المحروقات

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:23
اصطف الليبيون في طوابير، أمام محطات البنزين في معظم المدن الليبيّة، بسبب أزمة الوقود والتهريب إلى البلدان المجاورة.
وامتدت طوابير السيارات لأميال خارج محطات الوقود، في مدن درنة وغات وأوباري والبيضاء وصرمان والعجيلات. (العربية)
