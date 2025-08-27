29
الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟
27-08-2025
|
06:32
أكد
الكرملين
اليوم الأربعاء أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
يتطلب "تحضيراً جيداً"، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين الطرفين في أي وقت قريب.
وقال الناطق باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
لوسائل إعلام في اتصال مقتضب إن "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيداً ليكون فعالاً".
وأضاف أن كبار المفاوضين
الروس
والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات. (العربية)
