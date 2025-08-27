الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟

Advertisement

أكد اليوم الأربعاء أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني يتطلب "تحضيراً جيداً"، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين الطرفين في أي وقت قريب.وقال الناطق باسم الكرملين لوسائل إعلام في اتصال مقتضب إن "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيداً ليكون فعالاً".وأضاف أن كبار المفاوضين والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات. (العربية)