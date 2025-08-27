ممرّ يحمل إسم ترامب... هل يُشكّل تهديداً لإيران؟

قال الرئيس الأذربيجاني إنّ ممر " " يحمل إسم "طريق للسلام والإزدهار الدوليّ"، وأكّد أنّه "لا يُشكّل تهديداً لإيران، وسيُصبح حلقة وصل نقل مهمة تربط القارات".

وأضاف أنّ " ستحصل على رسوم عبور من وسائل النقل". (روسيا اليوم)




