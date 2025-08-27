Advertisement

عربي-دولي

ممرّ يحمل إسم ترامب... هل يُشكّل تهديداً لإيران؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:32
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنّ ممر "زنغزور" يحمل إسم "طريق ترامب للسلام والإزدهار الدوليّ"، وأكّد أنّه "لا يُشكّل تهديداً لإيران، وسيُصبح حلقة وصل نقل مهمة تربط القارات".
وأضاف علييف أنّ "أرمينيا ستحصل على رسوم عبور من وسائل النقل". (روسيا اليوم)
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24