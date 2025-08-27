طالبوا بوقف حرب غزة... وزير إسرائيليّ يُحذّر مدراء مدارس: لن نسمح لكم بذلك

حذر وزير التربية والتعليم الإسرائيليّ ، مدراء المدارس الذي شاركوا في الإحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة، وقال لهم "لن نسمح بإدخال السياسة إلى المدارس".

وأضاف كيش أن المدراء سيستدعون إلى التحقيق. (روسيا اليوم)