طالبوا بوقف حرب غزة... وزير إسرائيليّ يُحذّر مدراء مدارس: لن نسمح لكم بذلك

27-08-2025 | 09:32
حذر وزير التربية والتعليم الإسرائيليّ يوآف كيش، مدراء المدارس الذي شاركوا في الإحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة، وقال لهم "لن نسمح بإدخال السياسة إلى المدارس".
وأضاف كيش أن المدراء سيستدعون إلى التحقيق. (روسيا اليوم)
 
 
 
