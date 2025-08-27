Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية أرمينيا: لم نتعهد بأي التزام لأذربيجان بتغيير الدستور

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:59
قال وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الاجتماعية المحلية اليوم، إن حكومة بلاده لم تتعهد لأذربيجان بأية التزامات لتغيير الدستور
وأشار إلى أنه "لم تتم في واشنطن، مناقشة تغيير الدستور وليس لدينا أي التزامات تجاه أي دولة ثالثة لتغيير دستورنا". (روسيا اليوم)

