الخارجيّة السوريّة أدانت الهجوم الإسرائيليّ على وحدة تابعة للجيش السوريّ

أدانت "الهجوماً الإسرائيليّ بطائرات مسيّرة على وحدة تابعة للجيش السوريّ في ريف ، وأسفر عن مقتل 6 جنود".

وأكدت الخارجية أن "هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق ، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة ووحدة أراضيها".



وشدّدت على "تمسك سوريا بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقا لأحكام القانون الدولي". (العربية)