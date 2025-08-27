Advertisement

عربي-دولي

الخارجيّة السوريّة أدانت الهجوم الإسرائيليّ على وحدة تابعة للجيش السوريّ

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:16
أدانت وزارة الخارجية السورية "الهجوماً الإسرائيليّ بطائرات مسيّرة على وحدة تابعة للجيش السوريّ في ريف دمشق، وأسفر عن مقتل 6 جنود".
وأكدت الخارجية أن "هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وشدّدت على "تمسك سوريا بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقا لأحكام القانون الدولي". (العربية)
 
 
 
