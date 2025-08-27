السويد تعتزم إلغاء حظر استخراج اليورانيوم من أراضيها

تعنزم السلطات السويدية إلغاء حظر تعدين اليورانيوم في البلاد اعتبارا من عام 2026، حسبما أعلنت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري.

وقالت رومينا بورموختاري: "أريد أن أقلل من ضعفنا في مجال توريد الطاقة وأن أبدأ في استخراج هذا المعدن الموجود في ".ووفقا لبورموختاري، سيتم طرح المسألة في اجتماع في 28 آب، وستدخل الإضافة إلى القانون حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2026. (روسيا اليوم)