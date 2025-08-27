Advertisement

عربي-دولي

السويد تعتزم إلغاء حظر استخراج اليورانيوم من أراضيها

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:48
تعنزم السلطات السويدية إلغاء حظر تعدين اليورانيوم في البلاد اعتبارا من عام 2026، حسبما أعلنت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري.
 
وقالت رومينا بورموختاري: "أريد أن أقلل من ضعفنا في مجال توريد الطاقة وأن أبدأ في استخراج هذا المعدن الموجود في السويد".
ووفقا لبورموختاري، سيتم طرح المسألة في اجتماع مجلس الوزراء في 28 آب، وستدخل الإضافة إلى القانون حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2026. (روسيا اليوم) 
