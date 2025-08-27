Advertisement

عربي-دولي

حادث إطلاق نار يهز ولاية أميركية.. وترامب يعلّق

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1409799-638919191793752578.webp
Doc-P-1409799-638919191793752578.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هرعت الشرطة الأميركية، يوم الأربعاء، إلى مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب بلاغ عن إطلاق نار، وفق ما أعلن حاكم الولاية.
Advertisement

وذكر الحاكم تيم والتز في منشور عبر منصة "إكس": "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع شأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".
مواضيع ذات صلة
قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا الأميركية: إغلاق القاعدة إثر حادث إطلاق نار بإحدى منشآتنا
lebanon 24
27/08/2025 21:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي: مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية أيداهو
lebanon 24
27/08/2025 21:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
lebanon 24
27/08/2025 21:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
lebanon 24
27/08/2025 21:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:20 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:15 | 2025-08-27
13:00 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24