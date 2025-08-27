حادث إطلاق نار يهز ولاية أميركية.. وترامب يعلّق

Advertisement

هرعت الشرطة الأميركية، يوم الأربعاء، إلى مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية ، عقب بلاغ عن إطلاق نار، وفق ما أعلن حاكم الولاية.وذكر الحاكم تيم والتز في منشور عبر منصة "إكس": "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.، قال الرئيس الأميركي : "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".وأضاف: " سيواصل متابعة الوضع المروّع شأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".