عربي-دولي

"فورًا"… إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بسحب تقرير إعلان المجاعة في غزة

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:08
طالبت إسرائيل، يوم الأربعاء، بسحب تقرير أصدره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، والذي أعلن حالة المجاعة في غزة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدن بار طال خلال مؤتمر صحفي: "تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن يسحب تقريره الملفق على الفور وأن ينشر بيانا حول ذلك".


وأضاف بار طال: "إذا لم يقم التصنيف المرحلي بهذه الخطوة خلال وقت قصير، فإننا سندعو الجهات المانحة لهذه المؤسسة البحثية وسنشاركهم بالأدلة وبحجم التجاوزات، ونحن على يقين بأنهم سيتوصلون إلى الاستنتاج الصحيح بعدم تمويل مؤسسة بحثية مُسيّسة، ومُضلّلة، وتعمل كأداة لمنظمة إرهابية شريرة".

