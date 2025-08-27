Advertisement

عربي-دولي

لقاء سعودي–أوكراني في الرياض… هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1409863-638919310665330317.png
Doc-P-1409863-638919310665330317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، بمكتبه في الرياض، يوم الأربعاء، مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.
Advertisement
 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحلها بما يضمن السلام والاستقرار، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.


وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قال يرماك: "المملكة العربية السعودية تلعب دورا رائدا في مبادرات السلام في أوكرانيا".


وأضاف: "إن أوكرانيا ممتنة للغاية لالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتعزيز السلام المستدام والعادل لبلدنا".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين قاسم ولاريجاني… وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
28/08/2025 00:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس لقاء بري - برّاك.. ملف أساسي جرى بحثه
lebanon 24
28/08/2025 00:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
28/08/2025 00:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء جمع جنبلاط بإرسلان... وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
28/08/2025 00:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:07 | 2025-08-27
17:00 | 2025-08-27
16:53 | 2025-08-27
16:39 | 2025-08-27
16:30 | 2025-08-27
15:38 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24