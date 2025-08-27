لقاء سعودي–أوكراني في الرياض… هذا ما جرى بحثه

Advertisement

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، السعودي، بمكتبه في ، يوم الأربعاء، مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأزمة والجهود المبذولة لحلها بما يضمن السلام والاستقرار، إلى جانب بحث عدد من ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته .وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قال يرماك: " تلعب دورا رائدا في مبادرات السلام في ".وأضاف: "إن أوكرانيا ممتنة للغاية لالتزام الراسخ بتعزيز السلام المستدام والعادل لبلدنا".