حادث مينيابوليس المأساوي.. إليكم هوية مطلق النار وعدد الضحايا

قُتل طفلان وأصيب 17 شخصًا، بينهم 14 طفلاً، بعد أن أطلق مسلح النار يوم الأربعاء على أطفال داخل في مينيابوليس، وفق ما أعلنت الشرطة.وأوضح قائد شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، للصحفيين أن المسلح، وهو في مطلع العشرينيات من عمره، أطلق النار على كنيسة أنانسييشن (البشارة) بينما كان عشرات التلاميذ يحضرون القداس في الأسبوع الأول من العام الدراسي.وتقع الكنيسة بجانب مدرسة تابعة لها في جنوب أكبر مدن ولاية مينيسوتا.وقال أوهارا إن "طفلين يبلغان 8 و10 أعوام قتلا على مقعدي الكنيسة حيث كانا يجلسان" وإن 17 آخرين جرحوا، 14 منهم أطفالا. واثنان من الجرحى في حالة حرجة.وكشف عدد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة "إن بي سي نيوز" أن المشتبه به يدعى "روبن ويستمان"، وله سجل إجرامي "محدود".وأضافوا أن ويستمان ترك وراءه مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت تتضمن "كتابات تشير إلى الانتحار وأفكارا عنيفة للغاية، واعتذارا لعائلته، ورسما تخطيطيا مكتوبا بخط اليد للتصميم الداخلي لكنيسة".وأطلق المسلح النار من بندقية ومسدس وبندقية صيد قبل أن ينتحر في ، بحسب .وقال إنه أُبلغ بحادثة "إطلاق النار المأسوي" مؤكدا أن الفدرالي يجري تحقيقاته.