عربي-دولي

وزير إسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Lebanon 24
27-08-2025 | 17:00
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وأجاب ساعر، الذي يزور واشنطن حاليا، ردا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية، قائلا: "لن تكون هناك دولة".
