Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1409927-638919603283225721.png
Doc-P-1409927-638919603283225721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الخميس، أنّ زلزالاً بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب شمال غربي منغوليا.
Advertisement

وأوضح المركز أنّ "الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات".
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته
lebanon 24
28/08/2025 08:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
28/08/2025 08:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته
lebanon 24
28/08/2025 08:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب نيويورك.. هذه قوته
lebanon 24
28/08/2025 08:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2025-08-28
00:01 | 2025-08-28
23:55 | 2025-08-27
23:53 | 2025-08-27
23:40 | 2025-08-27
23:23 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24