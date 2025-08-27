29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
Lebanon 24
27-08-2025
23:42
أعلن
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض
، اليوم الخميس، أنّ زلزالاً بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب شمال غربي
منغوليا
.
وأوضح المركز أنّ "الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات".
زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته
Lebanon 24
زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته
Lebanon 24
قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب نيويورك.. هذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب نيويورك.. هذه قوته
28/08/2025 08:14:27
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
Lebanon 24
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:20 | 2025-08-28
00:20 | 2025-08-28
28/08/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
00:01 | 2025-08-28
00:01 | 2025-08-28
28/08/2025 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:55 | 2025-08-27
23:55 | 2025-08-27
27/08/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:53 | 2025-08-27
23:53 | 2025-08-27
27/08/2025 11:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق
Lebanon 24
استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق
23:40 | 2025-08-27
23:40 | 2025-08-27
27/08/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
00:20 | 2025-08-28
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:20 | 2025-08-28
00:01 | 2025-08-28
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
00:01 | 2025-08-28
23:55 | 2025-08-27
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:55 | 2025-08-27
23:53 | 2025-08-27
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:53 | 2025-08-27
23:40 | 2025-08-27
استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق
23:40 | 2025-08-27
23:23 | 2025-08-27
كيم يتحدث عن "الاستعدادات للحرب"
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 08:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
