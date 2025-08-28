شرطة لوس أنجلوس سدفع 2.2 مليون دولار لمتظاهر.. لهذا السبب

Advertisement

أقرت هيئة محلفين بدفع ما لا يقل عن 2.2 مليون دولار لمتظاهر أُصيب في وجهه بذخيرة "أقل فتكا" أطلقها ضابط بشرطة خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة في عام 2020.واعتبرت هيئة المحلفين مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بالرجل، سيلِن جلوك، وقررت أنه تكبد أضرارا بقيمة 3.5 مليون دولار. كما منحت ابنته التي كانت برفقته يوم الحادث، مبلغا إضافيا قدره 300 ألف دولار عن الأضرار النفسية التي لحقت بها.وقال محامو مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنه بما أن هيئة المحلفين رأت أن جلوك ومتظاهرين آخرين كانوا حاضرين يتحملون جزءا من المسؤولية عما حدث، فإن المحكمة ستخفض قيمة التعويضات بنسبة 35%، ليحصل على نحو 2.27 مليون دولار، وابنته على 195 ألف دولار.وجاء في البيان: " تدرس جميع خياراتها في هذه القضية، بما في ذلك احتمال ".وكان جلوك، وهو مخرج معروف بأفلام مثل : ذا لاست ساموراي و بيرسونا نون جراتا، قال في دعواه إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضده وضد ابنته خلال احتجاج سلمي في أيار 2020، عقب مقتل على يد الشرطة في مينيابولِس.(العربية)