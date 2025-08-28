30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"مايكروسوفت" تطرد اثنين من موظفيها
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
طردت شركة "
مايكروسوفت
" اثنين من موظفيها شاركا في اعتصام بمكتب رئيس الشركة احتجاجا على علاقاتها مع
إسرائيل
في ظل الحرب على غزة.
Advertisement
وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن قرار الفصل جاء نتيجة "انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة ومدونة السلوك" عقب ما وصفه بـ"اقتحام مكاتب
الإدارة التنفيذية
".
وتلقت آنا هاتل وريكي فاميلي رسائل صوتية تبلغ بفصلهما، بحسب بيان صادر عن مجموعة الاحتجاج "No
azure
for Apartheid". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الغارديان": موظفون في شركة مايكروسوفت يحتلون مقرها بولاية واشنطن احتجاجاً على علاقاتها بالجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
"الغارديان": موظفون في شركة مايكروسوفت يحتلون مقرها بولاية واشنطن احتجاجاً على علاقاتها بالجيش الإسرائيلي
28/08/2025 12:12:46
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع العمالقة: "ROG Xbox Ally" من مايكروسوفت يواجه "Nintendo Switch 2"
Lebanon 24
صراع العمالقة: "ROG Xbox Ally" من مايكروسوفت يواجه "Nintendo Switch 2"
28/08/2025 12:12:46
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "نيكاد"
Lebanon 24
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "نيكاد"
28/08/2025 12:12:46
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يعملون في "مايكروسوفت".. اعتقال موظفين بسبب "حرب غزة"!
Lebanon 24
يعملون في "مايكروسوفت".. اعتقال موظفين بسبب "حرب غزة"!
28/08/2025 12:12:46
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في قضية تجسس عسكري.. حملة اعتقالات في تركيا
Lebanon 24
في قضية تجسس عسكري.. حملة اعتقالات في تركيا
04:55 | 2025-08-28
28/08/2025 04:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول كردي رفيع: التفاوض مستمر مع دمشق
Lebanon 24
مسؤول كردي رفيع: التفاوض مستمر مع دمشق
04:34 | 2025-08-28
28/08/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 36 ألف مبنى دُمر بالكامل.. الأقمار الاصطناعية تكشف "كمائن" عربات جدعون في غزة
Lebanon 24
أكثر من 36 ألف مبنى دُمر بالكامل.. الأقمار الاصطناعية تكشف "كمائن" عربات جدعون في غزة
04:33 | 2025-08-28
28/08/2025 04:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام لافت لأحمد الشرع عن الشعب اللبناني... إليكم ما قاله خلال إجتماع
Lebanon 24
كلام لافت لأحمد الشرع عن الشعب اللبناني... إليكم ما قاله خلال إجتماع
03:42 | 2025-08-28
28/08/2025 03:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الفريسة التالية" لبوتين.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
Lebanon 24
عن "الفريسة التالية" لبوتين.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:30 | 2025-08-28
28/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:55 | 2025-08-28
في قضية تجسس عسكري.. حملة اعتقالات في تركيا
04:34 | 2025-08-28
مسؤول كردي رفيع: التفاوض مستمر مع دمشق
04:33 | 2025-08-28
أكثر من 36 ألف مبنى دُمر بالكامل.. الأقمار الاصطناعية تكشف "كمائن" عربات جدعون في غزة
03:42 | 2025-08-28
كلام لافت لأحمد الشرع عن الشعب اللبناني... إليكم ما قاله خلال إجتماع
03:30 | 2025-08-28
عن "الفريسة التالية" لبوتين.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:08 | 2025-08-28
كاتس: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24