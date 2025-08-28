Advertisement

إقتصاد

"مايكروسوفت" تطرد اثنين من موظفيها

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1409975-638919688004975086.jpg
Doc-P-1409975-638919688004975086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طردت شركة "مايكروسوفت" اثنين من موظفيها شاركا في اعتصام بمكتب رئيس الشركة احتجاجا على علاقاتها مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة.
Advertisement
 
وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن قرار الفصل جاء نتيجة "انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة ومدونة السلوك" عقب ما وصفه بـ"اقتحام مكاتب الإدارة التنفيذية".
 
وتلقت آنا هاتل وريكي فاميلي رسائل صوتية تبلغ بفصلهما، بحسب بيان صادر عن مجموعة الاحتجاج "No azure for Apartheid". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الغارديان": موظفون في شركة مايكروسوفت يحتلون مقرها بولاية واشنطن احتجاجاً على علاقاتها بالجيش الإسرائيلي
lebanon 24
28/08/2025 12:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع العمالقة: "ROG Xbox Ally" من مايكروسوفت يواجه "Nintendo Switch 2"
lebanon 24
28/08/2025 12:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "نيكاد"
lebanon 24
28/08/2025 12:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
يعملون في "مايكروسوفت".. اعتقال موظفين بسبب "حرب غزة"!
lebanon 24
28/08/2025 12:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:55 | 2025-08-28
04:34 | 2025-08-28
04:33 | 2025-08-28
03:42 | 2025-08-28
03:30 | 2025-08-28
03:08 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24