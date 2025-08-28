"مايكروسوفت" تطرد اثنين من موظفيها

طردت شركة " " اثنين من موظفيها شاركا في اعتصام بمكتب رئيس الشركة احتجاجا على علاقاتها مع في ظل الحرب على غزة.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن قرار الفصل جاء نتيجة "انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة ومدونة السلوك" عقب ما وصفه بـ"اقتحام مكاتب ".

وتلقت آنا هاتل وريكي فاميلي رسائل صوتية تبلغ بفصلهما، بحسب بيان صادر عن مجموعة الاحتجاج "No for Apartheid". (روسيا اليوم)