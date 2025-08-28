خلاف علني بين نتنياهو ورئيس الأركان.. والسبب صفقة التبادل!

شهد الاجتماع بين ورئيس الأركان إيال زامير حالة كبيرة من التوتر بشأن عقد صفقة مع حركة لاستعادة الرهائن.

ووفق ما أفادت به القناة 12 ، فإن الاجتماع المغلق الذي عُقد الثلاثاء، جاء على خلفية تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والأمني في الأسابيع الأخيرة. وخلال الجلسة، طلب من زامير التوقف عن تقديم الإحاطات التي اعتبرها موجهة ضده، موجهاً له اتهامات في قضايا عدّة.

إضافة إلى ذلك، نقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن التوتر بين الطرفين برز مجدداً، لا سيما بشأن قرار الكابينيت احتلال مدينة غزة، حيث شدد نتنياهو على أنّه لا يريد سوى صفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن، بينما اعتبر زامير أنّ المضي نحو صفقة جزئية أمر ضروري.

واعتبر نتنياهو أن تصريحات تضرّ بجهود المفاوضات وتظهر صورة انقسام أمام الجمهور وأمام حركة حماس.

كما طلب رئيس الوزراء من زامير تقليص الجداول الزمنية وتسريع الاستعدادات قبيل المناورة، والقيام بعملية عسكرية سريعة.

وبحسب القناة 12، فإن رغبة نتنياهو في تسريع الخطوات تأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، اللذين شددا على ضرورة انتهاء الحرب قبل نهاية العام الجاري.

