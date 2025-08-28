Advertisement

عربي-دولي

خلاف علني بين نتنياهو ورئيس الأركان.. والسبب صفقة التبادل!

Lebanon 24
28-08-2025 | 05:33
شهد الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حالة كبيرة من التوتر بشأن عقد صفقة مع حركة حماس لاستعادة الرهائن.
ووفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاجتماع المغلق الذي عُقد الثلاثاء، جاء على خلفية تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والأمني في الأسابيع الأخيرة. وخلال الجلسة، طلب نتنياهو من زامير التوقف عن تقديم الإحاطات التي اعتبرها موجهة ضده، موجهاً له اتهامات في قضايا عدّة.
إضافة إلى ذلك، نقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن التوتر بين الطرفين برز مجدداً، لا سيما بشأن قرار الكابينيت احتلال مدينة غزة، حيث شدد نتنياهو على أنّه لا يريد سوى صفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن، بينما اعتبر زامير أنّ المضي نحو صفقة جزئية أمر ضروري.
واعتبر نتنياهو أن تصريحات رئيس الأركان تضرّ بجهود المفاوضات وتظهر صورة انقسام أمام الجمهور الإسرائيلي وأمام حركة حماس.
كما طلب رئيس الوزراء من زامير تقليص الجداول الزمنية وتسريع الاستعدادات قبيل المناورة، والقيام بعملية عسكرية سريعة.
وبحسب القناة 12، فإن رغبة نتنياهو في تسريع الخطوات تأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، اللذين شددا على ضرورة انتهاء الحرب قبل نهاية العام الجاري.
 
(سكاي نيوز)
