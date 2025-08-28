30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلاف علني بين نتنياهو ورئيس الأركان.. والسبب صفقة التبادل!
Lebanon 24
28-08-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد الاجتماع بين
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ورئيس الأركان إيال زامير حالة كبيرة من التوتر بشأن عقد صفقة مع حركة
حماس
لاستعادة الرهائن.
Advertisement
ووفق ما أفادت به القناة 12
الإسرائيلية
، فإن الاجتماع المغلق الذي عُقد الثلاثاء، جاء على خلفية تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والأمني في الأسابيع الأخيرة. وخلال الجلسة، طلب
نتنياهو
من زامير التوقف عن تقديم الإحاطات التي اعتبرها موجهة ضده، موجهاً له اتهامات في قضايا عدّة.
إضافة إلى ذلك، نقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن التوتر بين الطرفين برز مجدداً، لا سيما بشأن قرار الكابينيت احتلال مدينة غزة، حيث شدد نتنياهو على أنّه لا يريد سوى صفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن، بينما اعتبر زامير أنّ المضي نحو صفقة جزئية أمر ضروري.
واعتبر نتنياهو أن تصريحات
رئيس الأركان
تضرّ بجهود المفاوضات وتظهر صورة انقسام أمام الجمهور
الإسرائيلي
وأمام حركة حماس.
كما طلب رئيس الوزراء من زامير تقليص الجداول الزمنية وتسريع الاستعدادات قبيل المناورة، والقيام بعملية عسكرية سريعة.
وبحسب القناة 12، فإن رغبة نتنياهو في تسريع الخطوات تأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، اللذين شددا على ضرورة انتهاء الحرب قبل نهاية العام الجاري.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: شروط إبرام صفقة التبادل في قطاع غزة تتوافر الآن
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: شروط إبرام صفقة التبادل في قطاع غزة تتوافر الآن
28/08/2025 15:42:03
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف حاد بين وزير دفاع إسرائيل ورئيس الأركان يخرج إلى العلن... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خلاف حاد بين وزير دفاع إسرائيل ورئيس الأركان يخرج إلى العلن... إليكم التفاصيل
28/08/2025 15:42:03
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع بشأن صفقة التبادل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع بشأن صفقة التبادل
28/08/2025 15:42:03
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا توصلنا إلى صفقة للإفراج عن المختطفين فسيكون ذلك بفضل قتال جنودنا أولا
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا توصلنا إلى صفقة للإفراج عن المختطفين فسيكون ذلك بفضل قتال جنودنا أولا
28/08/2025 15:42:03
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
Lebanon 24
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
07:51 | 2025-08-28
28/08/2025 07:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عون شكر ماكرون على جهود باريس للتمديد لليونيفيل
Lebanon 24
عون شكر ماكرون على جهود باريس للتمديد لليونيفيل
07:49 | 2025-08-28
28/08/2025 07:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا.. الصحافيون والطلاب الأجانب يفقدون امتيازاتهم
Lebanon 24
في أميركا.. الصحافيون والطلاب الأجانب يفقدون امتيازاتهم
07:27 | 2025-08-28
28/08/2025 07:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو عن الحكومة السورية: أفهم مع من أتعامل
Lebanon 24
نتنياهو عن الحكومة السورية: أفهم مع من أتعامل
07:14 | 2025-08-28
28/08/2025 07:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الخليل.. قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس وتحتجز معلميها
Lebanon 24
في الخليل.. قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس وتحتجز معلميها
07:08 | 2025-08-28
28/08/2025 07:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:23 | 2025-08-27
27/08/2025 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
15:00 | 2025-08-27
27/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
13:04 | 2025-08-27
27/08/2025 01:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:51 | 2025-08-28
هذه هي كواليس لقاء بلير وكوشنير مع ترامب!
07:49 | 2025-08-28
عون شكر ماكرون على جهود باريس للتمديد لليونيفيل
07:27 | 2025-08-28
في أميركا.. الصحافيون والطلاب الأجانب يفقدون امتيازاتهم
07:14 | 2025-08-28
نتنياهو عن الحكومة السورية: أفهم مع من أتعامل
07:08 | 2025-08-28
في الخليل.. قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس وتحتجز معلميها
07:00 | 2025-08-28
أضخم حملة تجسس صينية.. 80 دولة و600 شركة تحت المراقبة
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24