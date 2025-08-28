Advertisement

عربي-دولي

دير لايين: موسكو لن يثنيها شيء عن ترهيب أوكرانيا

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:24
Doc-P-1410080-638919843864051020.jpg
Doc-P-1410080-638919843864051020.jpg photos 0
بعد الضربات الروسية على كييف ليل الأربعاء الخميس والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن موسكو لن يثنيها شيء عن ترهيب أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين للصحافيين إن الهجوم "كان الأكثر حصدا للأرواح في العاصمة منذ تموز... هو أيضا اعتداء على بعثتنا"، مضيفة أنه "يظهر أن الكرملين لن يثنيه شيء عن ترهيب أوكرانيا والقتل الأعمى للمدنيين، الرجال، النساء والأطفال، وحتى استهداف الاتحاد الأوروبي"،على ما نقلت "فرانس برس".
