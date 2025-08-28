دير لايين: موسكو لن يثنيها شيء عن ترهيب أوكرانيا

Advertisement

بعد الضربات الروسية على ليل الأربعاء الخميس والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، أشارت رئيسة لايين إلى أن لن يثنيها شيء عن ترهيب .وقالت لايين للصحافيين إن الهجوم "كان الأكثر حصدا للأرواح في العاصمة منذ ... هو أيضا اعتداء على بعثتنا"، مضيفة أنه "يظهر أن لن يثنيه شيء عن ترهيب أوكرانيا والقتل الأعمى للمدنيين، الرجال، النساء والأطفال، وحتى استهداف "،على ما نقلت "فرانس برس".