في الخليل.. قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس وتحتجز معلميها

أفادت والمعلومات بأن القوات اقتحمت 6 مدارس في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة وفتشتها.كما استولت القوات الاسرائيلية على صور وكتب مدرسية واحتجزت المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.وأدانت الفلسطينية، الإسرائيلية لهذه المدارس، واحتجازها عدداً من المعلمين والاعتداء عليهم.وأكدت الوزارة، أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمراراً لسياسة الممنهجة لاستهداف ، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".