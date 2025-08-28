Advertisement

في الخليل.. قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس وتحتجز معلميها

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:08
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت 6 مدارس في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشتها.
كما استولت القوات الاسرائيلية على صور وكتب مدرسية واحتجزت المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اقتحام القوات الإسرائيلية لهذه المدارس، واحتجازها عدداً من المعلمين والاعتداء عليهم.

وأكدت الوزارة، أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمراراً لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".
