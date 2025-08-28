Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو عن الحكومة السورية: أفهم مع من أتعامل

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:14
Doc-P-1410106-638919873267436088.png
Doc-P-1410106-638919873267436088.png photos 0
قال نتنياهو تعليقا على الحكومة في سوريا "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل".
وفي تصريح بعد لقائه زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، قال نتنياهو: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها أنا لست شخصا ساذجا أفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف" و بالتأكيد سيكون هناك تسوية".
نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل
تابع
