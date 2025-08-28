نتنياهو عن الحكومة السورية: أفهم مع من أتعامل

Advertisement

قال تعليقا على الحكومة في "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل".وفي تصريح بعد لقائه زعيم الشيخ ، قال نتنياهو: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها أنا لست شخصا ساذجا أفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف" و بالتأكيد سيكون هناك تسوية".