في الجزائر.. سيفي غريب وزيرًا أول خلفًا لنذير العرباوي

Advertisement

أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن الرئيس وقع مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام نذير العرباوي كرئيس للوزراء، وتعيين سيفي غريب وزيرًا أول بالنيابة خلفًا له، وذلك يوم الخميس.وكان نذير العرباوي قد تولى منصب وزير أول منذ 11 تشرين الثاني 2023، وعمل قبل ذلك مديرًا لديوان رئيس الجمهورية. ويأتي تعيين سيفي غريب في إطار خطة الحكومة لتعزيز العمل التنفيذي في ملف التخطيط الصناعي والسياسات الاقتصادية، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في مجال تنمية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.وتشير التقارير الصحفية المحلية إلى أن سيفي غريب يمتلك خبرة واسعة في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية والتخطيط الصناعي، ما يجعله مؤهلاً للتركيز على المشاريع التنموية وتحفيز . ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه تعديلات واسعة على مستوى الحكومة لتعزيز فعالية السياسات الاقتصادية والتنموية.