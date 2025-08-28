لقاء إسلامي - مسيحي.. لتعزيز الحوار بين الأديان

Advertisement

استقبل البابا لاوون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المستشار محمد عبد السلام، لمجلس حكماء ، في الرسولي بالفاتيكان.وشدد اللقاء على الدور المحوري للحوار بين الأديان في تعزيز السلام والأخوة الإنسانية، والمساهمة في معالجة الأزمات والصراعات العالمية.وعبّر المستشار عبد السلام عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتعزيز جهود قيادات الأديان في الدعوة إلى إنهاء الصراعات وترسيخ السلام. كما جدّد التأكيد على مجلس حكماء المسلمين، برئاسة أحمد ، شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز دور المؤسسات في نشر قيم السلام.، أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن تقديره الكبير لشيخ الأزهر ولفريق العمل، مشدداً على أهمية العمل المشترك لإيقاف الحروب والصراعات وبناء جسور التفاهم بين الأديان.