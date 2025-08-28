Advertisement

لقاء إسلامي - مسيحي.. لتعزيز الحوار بين الأديان

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:32
استقبل البابا لاوون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في القصر الرسولي بالفاتيكان.
وشدد اللقاء على الدور المحوري للحوار بين الأديان في تعزيز السلام والأخوة الإنسانية، والمساهمة في معالجة الأزمات والصراعات العالمية.

وعبّر المستشار عبد السلام عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتعزيز جهود قيادات الأديان في الدعوة إلى إنهاء الصراعات وترسيخ السلام. كما جدّد التأكيد على التزام مجلس حكماء المسلمين، برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم السلام.

من جهته، أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن تقديره الكبير لشيخ الأزهر ولفريق العمل، مشدداً على أهمية العمل المشترك لإيقاف الحروب والصراعات وبناء جسور التفاهم بين الأديان.
 
(سكاي نيوز)
