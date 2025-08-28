Advertisement

عربي-دولي

فضائح تطال مشاهير وإعلاميين.. صور "إباحية" نُشرت لهم

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:32
أُعلن في إيطاليا إغلاق منتدى Phica.eu، أحد أقدم مواقع المحتوى الإباحي "القائم على اقتناص الصور" ومناقشتها، بعدما تصاعدت حملة تنديد واسعة وفتحت الشرطة البريدية تحقيقات في تداول صورٍ غير مُصرَّح بها لسياسيات وإعلاميات ومؤثِّرات، إلى جانب نساء غير معروفات. رسالة الوداع التي ظهرت على الصفحة الرئيسية برّرت القرار بفشل القائمين على المنتدى في كبح "سلوكيات سامة"، مع تأكيد "حذف كل ما كان خاطئًا"، بينما أفادت التغطيات بأن المنتدى ظلّ نشطًا لنحو عقدين، مسجِّلًا قرابة 700 ألف مُستخدم وما يقرب من 600 ألف زيارة يوميًا قبل الإغلاق. 
إغلاق Phica جاء على وقع فضيحةٍ أطاحت أيضًا بمجموعةٍ عامة على فيسبوك باسم "Mia Moglie" (زوجتي) ضمّت نحو 32 ألف عضو، كان يُتداول فيها نشر صور لشريكاتٍ دون علمهن وتعليقات مسيئة صريحة، قبل أن تُزيلها "ميتا" وتفتح الشرطة تحقيقًا بعد آلاف البلاغات. هذا الزخم سلّط الضوء على شبكةٍ أوسع من قنوات وتجمّعات رقمية تتبادل الصور وتُعيد تدويرها بين المنصّات، الأمر الذي دفع السلطات للتوسّع في التحريات حول مصدر الصور وآلية تسريبها وهوية القائمين على إدارتها. 
 
وتكشف تقارير إيطالية أنّ منتدى Phica خصّص أقسامًا كاملة لوجوه عامّة، من بينهن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وزعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين وغيرهما، إلى جانب أسماء من عالم الترفيه والإعلام، في حين أكّد بيان المشرفين أنّهم حظروا العنف والمحتوى الخاص بالقاصرين، لكن المنتدى "تحوّل في أعين كثيرين إلى مكانٍ يُبتعد عنه". على الضفّة الأخرى، أعلنت سياسيّات وإعلامياتٌ عزمنّ اللجوء إلى القضاء، فيما تواصل الشرطة البريدية تلقّي الشكاوى من مختلف أنحاء البلاد. 
 
 
