مركزان جديدان لتوزيع المساعدات في غزة

أعلن الجيش إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب .وجاء البيان المنشور على قناة التلغرام الرسمية للنائب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، "كابتن ": "في إطار المساعي الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بناء على توجيهات المستوى السياسي يجري خلال الأيام القليلة إنجاز إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب القطاع وذلك لصالح الجهود التي تقودها الإدارة والصندوق الامريكيتين في قطاع غزة".