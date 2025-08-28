29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مركزان جديدان لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
28-08-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب
قطاع غزة
.
Advertisement
وجاء البيان المنشور على قناة التلغرام الرسمية للنائب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، "كابتن
إيلا
": "في إطار المساعي الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بناء على توجيهات المستوى السياسي يجري خلال الأيام القليلة
القادمة
إنجاز إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب القطاع وذلك لصالح الجهود التي تقودها الإدارة والصندوق الامريكيتين في قطاع غزة".
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سيخصص مليار شيكل لإقامة مراكز جديدة لتوزيع المساعدات وستوفر واشنطن الغطاء الإنساني
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سيخصص مليار شيكل لإقامة مراكز جديدة لتوزيع المساعدات وستوفر واشنطن الغطاء الإنساني
28/08/2025 18:44:33
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك لـ 27 دولة: يجب عدم استخدام القوة المميتة في مراكز توزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
بيان مشترك لـ 27 دولة: يجب عدم استخدام القوة المميتة في مراكز توزيع المساعدات في غزة
28/08/2025 18:44:33
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة تمهيدا لزيارة ويتكوف (العربية)
Lebanon 24
تعزيزات إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة تمهيدا لزيارة ويتكوف (العربية)
28/08/2025 18:44:33
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: الأوضاع عند مراكز توزيع المساعدات في غزة "مخزية ويجب أن تتوقف"
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: الأوضاع عند مراكز توزيع المساعدات في غزة "مخزية ويجب أن تتوقف"
28/08/2025 18:44:33
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
Lebanon 24
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
11:29 | 2025-08-28
28/08/2025 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق
Lebanon 24
بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق
11:17 | 2025-08-28
28/08/2025 11:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات
Lebanon 24
إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات
11:15 | 2025-08-28
28/08/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانوا داخل الموقع لحظة الهجوم"... إسرائيل تستهدف قيادات بارزة من جماعة الحوثي!
Lebanon 24
"كانوا داخل الموقع لحظة الهجوم"... إسرائيل تستهدف قيادات بارزة من جماعة الحوثي!
10:59 | 2025-08-28
28/08/2025 10:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفعيل "آلية الزناد" على إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن
Lebanon 24
بعد تفعيل "آلية الزناد" على إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن
10:57 | 2025-08-28
28/08/2025 10:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:23 | 2025-08-27
27/08/2025 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
Lebanon 24
من الضاحية.. فيديو لمسلحين يعتدون على مواطن
13:04 | 2025-08-27
27/08/2025 01:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
Lebanon 24
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
15:00 | 2025-08-27
27/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:29 | 2025-08-28
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
11:17 | 2025-08-28
بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق
11:15 | 2025-08-28
إيران تهاجم الترويكا الأوروبية: لا تملكون حق تفعيل العقوبات
10:59 | 2025-08-28
"كانوا داخل الموقع لحظة الهجوم"... إسرائيل تستهدف قيادات بارزة من جماعة الحوثي!
10:57 | 2025-08-28
بعد تفعيل "آلية الزناد" على إيران.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن
10:52 | 2025-08-28
غزة والحرب: حصار ودمار ومعاناة ولا أفق سياسي
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 18:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24