عربي-دولي

مركزان جديدان لتوزيع المساعدات في غزة

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:51
أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.
وجاء البيان المنشور على قناة التلغرام الرسمية للنائب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، "كابتن إيلا": "في إطار المساعي الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بناء على توجيهات المستوى السياسي يجري خلال الأيام القليلة القادمة إنجاز إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب القطاع وذلك لصالح الجهود التي تقودها الإدارة والصندوق الامريكيتين في قطاع غزة". 
