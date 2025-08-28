Advertisement

lصر و قطر تعلنان التزامهما بالتوصل إلى حل لأزمة غزة

28-08-2025 | 10:04
أكدت مصر وقطر التزامهما بالتوصل إلى حل لأزمة غزة رغم محاولات التقليل من هذه الجهود.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي  عقده  وزير الخارجية والهجرة المصري  بدر عبد العاطي  مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في مدينة العلمين غربي مصر.
وأكد الوزير عبد العاطي أن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه"، مشيراً إلى أن الجهود المصرية قطرية مستمرة لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة .

وشدد الوزير على رفض أي حلول عسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أنهم يعملون على سرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوماً لوقف إطلاق النار.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة في غزة.

بدوره، أفاد رئيس الوزراء القطري بأن مصر وقطر ملتزمتان بالتوصل إلى حل لأزمة غزة رغم محاولات التقليل من هذه الجهود، مثمناً الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال :"وصلنا إلى مرحلة ننتظر فيها ردوداً من الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن  هناك تطوراً ملحوظاً في العلاقات المصرية القطرية على المستويات كافة.

وأضاف: "عملنا بشكل مكثف في الأيام الماضية من أجل أرضية مشتركة للوصول إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".

وشدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لأزمات المنطقة، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني يمثل ملفاً أمنياً مهماً لدول المنطقة.
