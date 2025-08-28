"غباء رهيب".. الحوثي: ما تفعله الحكومة اللبنانية وتتبناه يخدم العدو الإسرائيلي

Advertisement

إعتبر قائد الله في اليمن عبد الملك أن "تصريحات المجرم هذا الأسبوع عن تغيير تؤكد في إطار مخططهم للسيطرة على الشعوب"، لافتاً إلى أن "هناك غباء رهيب ومشكلة إدراكية وخذلان رهيب والبعض لم يعد لديهم حتى التقديرات الطبيعية للأمور".وقال الحوثي إن "الحديث عن يتزامن مع إعلان المجرم نتنياهو بنفسه عن إيمانه وسعيه لتنفيذ المخطط الصهيوني بعنوان الكبرى".ورأى أن "المجرم نتنياهو يتحدث ضمنا عما تفعله الحكومة وما تتبناه يخدم العدو الإسرائيلي".وقال إن "ما تقوم به السلطة تحت عنوان التنسيق الأمني مع الإسرائيلي هو النموذج الذي يريده الكيان في كل العالم العربي.وقال: "شخصيا لم أقف على مبادرة واحدة قامت بها السلطة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني في "، مشيراً إلى أن "لا نعلم عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لأي مبادرة لحماية شعبها من أي اعتداء من الجنود الإسرائيليين أو من قطعان المستوطنين".وأشار إلى أن "أكبر ما يشجع العـ.ـدو الإسرائيلي على استهداف المسجد هو التخاذل والتواطؤ العربي".