"غباء رهيب".. الحوثي: ما تفعله الحكومة اللبنانية وتتبناه يخدم العدو الإسرائيلي

28-08-2025 | 10:50
إعتبر قائد أنصار الله في اليمن  عبد الملك الحوثي أن "تصريحات المجرم نتنياهو هذا الأسبوع عن تغيير الشرق الأوسط تؤكد في إطار مخططهم للسيطرة على الشعوب"، لافتاً إلى أن "هناك غباء رهيب ومشكلة إدراكية وخذلان رهيب والبعض لم يعد لديهم حتى التقديرات الطبيعية للأمور".
وقال الحوثي إن "الحديث الإسرائيلي عن لبنان يتزامن مع إعلان المجرم نتنياهو بنفسه عن إيمانه وسعيه لتنفيذ المخطط الصهيوني بعنوان إسرائيل الكبرى".

ورأى أن "المجرم نتنياهو يتحدث ضمنا عما تفعله الحكومة اللبنانية وما تتبناه يخدم العدو الإسرائيلي".

وقال إن "ما تقوم به السلطة الفلسطينية تحت عنوان التنسيق الأمني مع الإسرائيلي هو النموذج الذي يريده الكيان في كل العالم العربي.

وقال: "شخصيا لم أقف على مبادرة واحدة قامت بها السلطة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن "لا نعلم عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لأي مبادرة لحماية شعبها من أي اعتداء من الجنود الإسرائيليين أو من قطعان المستوطنين".

وأشار إلى أن "أكبر ما يشجع العـ.ـدو الإسرائيلي على استهداف المسجد الأقصى هو التخاذل والتواطؤ العربي".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24