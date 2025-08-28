بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق



Advertisement

قال القيادي في " الله" نصر الدين عامر، إنّ "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف لقيادات في ".

وأشار عامر إلى أنّ "ما يحدث هو استهداف للشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة".





وأكّد أنّ "العدوان الإسرائيليّ الجديد فاشل كسابقاته، وعملياتنا لإسناد غزة مستمرّة".

وكان المراسل العسكري لـ"القناة الـ14 "، أعلن أنّ "هدف الهجوم الإسرائيليّ على صنعاء كان قيادات بارزة تابعة للحوثيين"، وأنّ "عددا منهم تواجد في المكان الذي استهدفته الضربات الإسرائيليّة خلال إجتماع كان يعقدونه".



وأكدت القناة أنّ "العديد من الحوثيين كانوا متواجدين في منازل تعرضت للقصف بذخائر دقيقة متعددة".





توازيّا، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إنّ "عمليات الاغتيال جرى التخطيط لها منذ بداية الأسبوع ضمن موجة السابقة، ونفذت اليوم".

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف من الهجمات كان "القيادة العسكرية للحوثيين ورئاسة ".