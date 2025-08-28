Advertisement

بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:17
Doc-P-1410203-638920024193253735.jpg
Doc-P-1410203-638920024193253735.jpg photos 0
قال القيادي في "أنصار الله" نصر الدين عامر، إنّ "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف إسرائيل لقيادات في صنعاء".
وأشار عامر إلى أنّ "ما يحدث هو استهداف للشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة".


وأكّد أنّ "العدوان الإسرائيليّ الجديد فاشل كسابقاته، وعملياتنا لإسناد غزة مستمرّة".
 
 
وكان المراسل العسكري لـ"القناة الـ14 الإسرائيلية"، أعلن أنّ "هدف الهجوم الإسرائيليّ على صنعاء كان قيادات بارزة تابعة للحوثيين"، وأنّ "عددا منهم تواجد في المكان الذي استهدفته الضربات الإسرائيليّة خلال إجتماع كان يعقدونه".

وأكدت القناة أنّ "العديد من القادة الحوثيين كانوا متواجدين في منازل تعرضت للقصف بذخائر دقيقة متعددة".

توازيّا، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إنّ "عمليات الاغتيال جرى التخطيط لها منذ بداية الأسبوع ضمن موجة الغارات السابقة، ونفذت اليوم".
 
كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف من الهجمات كان "القيادة العليا العسكرية للحوثيين ورئاسة هيئة الأركان".
 
 
 
 
 
