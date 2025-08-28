Advertisement

عربي-دولي

بعد الغارات على اليمن... ما إسم العمليّة الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:45
كشفت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أطلق على العملية العسكرية التي شنّها على اليمن اليوم، إسم "قطرة حظ".
وكانت إسرائيل أشارت إلى أنّها استهدفت قيادات حوثية خلال إجتماع لهم في صنعاء، إلّا أنّ قياديّ الحوثيّ نصر الدين عامر نفى ما ما أعلنته تل أبيب.
